Mestre | “mia moglie aggredita da negro” | il cartello del dentista diventa un caso

(Di venerdì 13 luglio 2018) UndiPierantonio Bragaggia ha appeso nel proprio studio undi avviso per i pazienti in cui comunicava che laera “statada un negro” invitando a riflettere sulle responsabilità politiche e bollando l’accaduto come “inaccettabile”. L’episodio è avvenuto lunedì 9 luglio vicino al centro civico del Parco Albanese: la donna aveva lasciato momentaneamente la propria bicicletta per fare una passeggiata, una volta tornata ha visto un uomo che stava cercando di rubarle il mezzo, ha tentato di cercare aiuto, ma è stata scaraventata a terra. L’aggressore si è chinato per portarle via il telefono, un passante è subito accorso in difesa della donna che si è messo a urlare. Il ladro è però riuscito a fuggire. Ilha scatenato delle feroci polemiche. Uno dei pazienti è rimasto colpito dall’uso del termine ...