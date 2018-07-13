MESSINA - CINGHIALI CONTRO L´ABBATTIMENTO (Di venerdì 13 luglio 2018) In riferimento all'emergenza CINGHIALI in città, il sottoscritto Letterio Ivardo Presidente Ass.Fronte Animalelibero desiderava proporre quanto segue: I CINGHIALI sono animali territoriali e i capi ...
trapaniok
DamianaTomassi : RT @movianimalista: MESSINA, MOVIMENTO ANIMALISTA: “NO ALLA STRAGE DI CINGHIALI” La responsabile organizzativa nazionale del Movimento anim… - coronaantonell1 : RT @movianimalista: MESSINA, MOVIMENTO ANIMALISTA: “NO ALLA STRAGE DI CINGHIALI” La responsabile organizzativa nazionale del Movimento anim… - Cabin_Crew67 : RT @movianimalista: MESSINA, MOVIMENTO ANIMALISTA: “NO ALLA STRAGE DI CINGHIALI” La responsabile organizzativa nazionale del Movimento anim… -
Zazoom Tv - Live Video Breaking NewsSegui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : MESSINA CINGHIALI