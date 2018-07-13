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MESSINA - CINGHIALI CONTRO L´ABBATTIMENTO

MESSINA - CINGHIALI CONTRO L´ABBATTIMENTO In riferimento all'emergenza CINGHIALI in città, il sottoscritto Letterio Ivardo Presidente Ass.Fronte ...

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MESSINA - CINGHIALI CONTRO L´ABBATTIMENTO (Di venerdì 13 luglio 2018) In riferimento all'emergenza CINGHIALI in città, il sottoscritto Letterio Ivardo Presidente Ass.Fronte Animalelibero desiderava proporre quanto segue: I CINGHIALI sono animali territoriali e i capi ...
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