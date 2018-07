Mentana contro Salvini | Non si agitano le manette

Diciotti - Mentana contro Salvini : ?"Non si agitano manette" : La vicenda della Vos Thalassa e dello sbarco dalla Diciotti dei 67 migranti salvati in mare ha acceso e non poco il dibattito politico. Tra il Viminale e il Colle c'è tensione dopo la mossa di Mattarella che di fatto ha sbloccato la situazione nel porto di Trapani. Ma i toni della vicenda non accennano a spegnersi e questa mattina il ministro degli Interni è stato chiaro affermando che andrà dritto per la sua strada "cercando i responsabili di ...

ENRICO Mentana contro ROLLING STONES/ "Mai firmato manifesto anti Salvini" - la nota rivista : "chi tace..." : ENRICO MENTANA CONTRO ROLLING Stone: "Mai firmato manifesto anti Salvini". E scoppia lo sCONTRO social con Massimo Coppola, direttore del mensile che ha lanciato l'iniziativa

Mentana contro Rolling Stone : "Mai dato la mia adesione. Siete scorretti" : Il direttore del Tg La7 Enrico Mentana ritiene una "grave scorrettezza" essere stato inserito nell'elenco delle persone incluse come aderenti all'iniziativa di Rolling Stone che sarà pubblicata nel numero di domani dal titolo "Noi non stiamo con Salvini".Il giornalista ha sottolineato di aver esplicitamente negato la sua adesione all'iniziativa del mensile e spiega le ragioni del suo no su Facebook:"Quando voglio dire qualcosa, la dico. ...

Rolling Stones raccoglie adesioni contro Salvini : “Chi tace è complice”. E cita anche Mentana. Che però smentisce : “Ho rifiutato” : Una copertina arcobaleno con scritto: “Noi non stiamo con Salvini. Da adesso chi tace è complice”. La rivista Rolling Stone lancia un manifesto contro il ministro dell’Interno e raccoglie le adesioni di oltre 50 artisti e personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi cita anche Enrico Mentana, ma il direttore del Tg La 7 smentisce su facebook. “Con sorpresa ho trovato il mio nome tra gli aderenti a questa iniziativa ...

“Se iniziamo così…”. Mentana durissimo contro Salvini in diretta tv. Il direttore del Tg La7 senza mezzi termini : È senza dubbio uno dei periodi socialmente più oscuri della Repubblica italiana dopo la fine della seconda guerra mondiale e il discioglimento del governo nazi-fascista. Tanti gli intellettuali, giornalisti e persone comuni che in queste ore stanno manifestando tutta la propria contrarietà ad alcune decisioni drastiche prese dal governo insediatosi appena i primi di giugno. Misure drastiche, politicamente opinabili e, secondo alcuni, che ...

TgLa7 - Mentana contro Salvini sul caso rom. Il giornalista arriva persino ad evocare Auschwitz – Video : Enrico Mentana “Se si comincia con una schedatura non si sa mai dove si va a finire“. Dal pulpito del TgLa7, Enrico Mentana ha fatto la predica a Matteo Salvini. Ieri sera, durante il notiziario delle 20, il giornalista ha preso duramente posizione contro la volontà del vicepremier di avviare un censimento dei rom (espressione che il leader leghista ha poi rettificato parlando di “monitoraggio”). Su La7 il Mitraglietta ...

Rom - Mentana contro Salvini in diretta mostra schedatura ebrei : In diretta durante il Tg delle 20 Enrico Mentana critica l'annuncio di Salvini di voler dare il via ad un censimento dei campi rom. E lo fa mostrando ai telespettatori di la7 un documento sulla famiglia Segre."È vero, Salvini ha detto 'io non voglio schedare, è solo un censimento' - ha detto il direttore - ma si chiamano sempre censimenti all'inizio. Io non sono tra quelli che vogliono accusare sempre Salvini di qualcosa. Voglio solo ricordare a ...

Immigrazione : Mentana contro Macron dopo le critiche a Salvini sul caso Aquarius : Il caso della nave Aquarius, da giorni ferma nelle acque del Mediterraneo in quanto respinta sia da Malta che dall'Italia, con un carico di oltre seicento richiedenti asilo a bordo, provenienti da diverse regioni africane, continua a tenere banco a livello di Politica internazionale, occupando anche oggi le prime pagine dei giornali di tutto il mondo. Il governo francese critica l'operato dell'Italia: 'Vomitevole e immondo' Grande eco mediatica ...