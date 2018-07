Mentana attacca Salvini sulla vicenda della Diciotti | Le manette non dovrebbero

huffingtonpost

(Di venerdì 13 luglio 2018) "Lo stato di diritto non è uno stato d'animo". Usa queste parole, su Facebook, Enricoper commentare lanavee le dichiarazioni del ministro dell'Interno Matteo. "Le, il buttar via la chiave, di fronte a fatti specifici in pieno svolgimento, nonmai essere evocati dai politici, di governo o di opposizione, e a maggior ragione da chi ricopre ruoli istituzionali", scrive il direttore del tg di La7. Il riferimento è alle parole usate daprima dello sbarco dei migranti. Aveva dichiarato, infatti, che avrebbe voluto vedere gli uomini chenave Vos Thalassa si erano ribellati scendere dallainmancata autorizzazione allo sbarcoscrive: "Non era pensabile che una naveGuardia Costiera italiana non potesse entrare in uno scalo portuale italiano per decisione del governo ...