Meloni | via il reato di tortura per far lavorare meglio gli agenti | è polemica

Staffetta Italia 4x400 ‘di colore’/ Saviano-Renzi “risposta a razzismo di Salvini” : Meloni “strumentalizzate” : Oro all'Italia nella Staffetta 4x400 femminile: le 4 ragazze "di colore" scatenano i social. Saviano-Renzi, "risposta a Italia razzista di Pontida e Salvini". Meloni, "strumentalizzate"(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 11:56:00 GMT)

Giorgia Meloni - l'attacco sul 'monologo scandaloso' di Roberto Saviano : 'Cosa deve fare la Rai adesso' : Giorgia Meloni vuole andare fino in fondo dopo l'ultima apparizione di Roberto Saviano su Raiuno e il suo monologo a favore della legalizzazione delle droghe leggere. In un post su Facebook, la leader ...

Meloni contro Saviano/ "Scorta? Spero la diano ai giornalisti da cui ha copiato per scrivere Gomorra" : Giorgia Meloni contro Roberto Saviano sulla questione della scorta sollevata da Salvini: la leader di Fratelli d'Italia torna sulle accuse di plagio a carico dello scrittore di Gomorra.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 16:10:00 GMT)

Giorgia Meloni : “Non so se ammazzare Roberto Saviano sia una priorità della camorra” : La presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni torna sulla polemica sulla scorta di Roberto Saviano: "Non so giudicare se ci siano elementi per rivedere la scorta, figuriamoci se so se sia una priorità della camorra ammazzare Roberto Saviano, né so bene quale sia la procedura", afferma ammettendo di non conoscere la materia nel dettaglio e preferendo quindi non esprimere giudizi.Continua a leggere

Meloni : “Non so se ammazzare Saviano sia una priorità della camorra”. Fico : “Chi si oppone alla criminalità deve essere protetto” : “Non ho gli elementi per giudicare se sia da rivedere la scorta di Saviano, né tantomeno se ammazzare Saviano è una priorità della camorra, né so bene quale sia la procedura per assegnare le scorte”. All’indomani delle dichiarazioni di Matteo Salvini, anche la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni interviene sul caso ad Agorà su Rai3. E si allinea al ministro dell’Interno che, parlando della protezione allo ...

Roma : Meloni - su via Almirante daremo battaglia : Roma, 15 giu. (AdnKronos) - "Virginia Raggi, sei semplicemente ridicola. daremo battaglia su via Almirante. Il Consiglio comunale si è espresso favorevolmente: imporgli una linea diversa sarebbe semplicemente staliniano". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Alleanza tra Salvini - Di Maio e Meloni : Roma intitola via ad Alimarante : La maggioranza di Governo si trasferisce anche sul piano locale. “Roma avrà via Giorgio Almirante: grazie ad una mozione di

"Saviano - torna a studiare". L'attacco della Meloni che rilancia il blocco navale : 'Per fermare davvero l'immigrazione clandestina, blocco navale subito' . Così Giorgia Meloni rilancia con forza, via Facebook , la battaglia per attuare la chiusura dei porti italiani per risolvere, ...

Meloni mette i paletti per il via libera : prima vediamo premier e programma : Roma L'espressione sconsolata di Fabio Rampelli, ospite ieri mattina de La 7 è forse la sintesi perfetta dei sentimenti che albergano nei cuori del gruppo dirigente di Fratelli d'Italia. Se non ...

Giorgia Meloni : 'Il nostro via libera al governo Lega-M5S dipende dal premier e da tre 'sì' e tre 'no'' : Giorgia Meloni entra nel dibattito sul sostegno al governo che Matteo Salvini e Luigi Di Maio si apprestano a varare nel fine settimana. E lo fa su Facebook, con una nota in cui elenca i contenuti-...