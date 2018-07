Meloni sul reato di tortura | “Con la nostra proposta nessun rischio di nuovi casi Cucchi”

"Aboliamo il reato di tortura". Assalto della sinistra sulla Meloni : Fratelli d'Italia ha presentato alla Camera due proposte di legge. Una, per aumentare le pene contro chi aggredisce le forze dell'ordine. L'altra, per abolire il reato di tortura , norma inserita ...

Giorgia Meloni - lo sfottò sulla maglia rossa per gli immigrati : 'Mi manca solo il Rolex e un attico a New York' : Da Roberto Saviano e Gad Lerner , l'iniziativa di indossare una maglietta rossa per protestare contro Matteo Salvini e il governo sulla stretta sull'immigrazione ha riscosso un discreto successo tra ...

Giorgia Meloni demolisce i Pearl Jam : 'Insultano Matteo Salvini - intanto questi in Costa Smeralda...' : Dopo Rita Pavone, anche la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni attacca i Pearl Jam. La band di Seattle è finita al centro delle polemiche dopo aver eseguito durante il concerto allo stadio ...

'Se sei fascista devi penzolare' - bufera sul tweet dei 99 posse contro Giorgia Meloni : bufera sul tweet dei 99 posse, la band napoletana si scaglia duramente contro la depuatat di Fratelli d'Italia: ' Ciao GiorgiaMeloni: Se sei nomade, devi nomadare. Se sei rom, devi rommare. Se sei ...

Meloni contro Macron : “Usa la ruspa contro i migranti”/ Video - ma la verità sullo sgombero è un'altra... : Giorgia Meloni contro Emmanuel Macron: “Usa la ruspa contro i migranti”, Video. Ma la verità sullo sgombero di un campo profughi a Parigi è un'altra... Le ultime notizie sull'attacco social(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 16:31:00 GMT)

Giorgia Meloni - la soluzione definitiva sull'invasione : 'Ha ragione Libero : blocco navale contro gli sbarchi : Caro direttore, è stata per me una piacevole sorpresa, ieri mattina, l' apertura di Libero con cui il Suo giornale fa propria una battaglia storica di Fratelli d' Italia, che stiamo rilanciando in ...

Giorgia Meloni - l'attacco sul 'monologo scandaloso' di Roberto Saviano : 'Cosa deve fare la Rai adesso' : Giorgia Meloni vuole andare fino in fondo dopo l'ultima apparizione di Roberto Saviano su Raiuno e il suo monologo a favore della legalizzazione delle droghe leggere. In un post su Facebook, la leader ...

Meloni : "Non abbiamo chiesto poltrone Astensione sul patto M5s-Lega" : Giorgia Meloni spiega in modo chiaro la sua linea sulle trattative di queste ore per la nascita di un eventuale governo M5s-Lega. La leader di Fratelli d'Italia ha fatto sapere che da parte di FdI non c'è stata alcuna richiesta di poltrone. "Non abbiamo mai chiesto poltrone in cambio dell"entrata nel governo. Ci asterremo sul voto di fiducia perchè manteniamo le nostre perplessità su questo esecutivo ma non vogliamo ostacolarne la nascita", ha ...

La Meloni si offre ai giallo-verdi : "Siamo pronti a dare una mano" E punta sul presidenzialismo : Roma. Il governo giallo-verde ha un amico in più. Fratelli d'Italia ha infatti annunciato che appoggerà l'esecutivo pur di uscire dalla palude in cui questa crisi sta portando il Paese. Resta da ...

Conte : stiamo lavorando sul governo Meloni : sostegno a Salvini su Savona : ... pur senza aver cambiato idea sul governo giallo-verde, offre il suo convinto aiuto per rivendicare il diritto di un governo a scegliere un ministro dell'economia non indicato da Bruxelles. L'Italia ...

Lo scontro sul ministero a Savona mette a rischio il governo Conte - Meloni : 'Pronti ad aiutare Salvini' : 26 mag 11:01 Meloni: "Su Savona ministro Economia Fdi offre il suo aiuto" "Su Paolo Savona, una nuova inaccettabile ingerenza di Mattarella, dopo l'ostinazione a non conferire l'incarico di governo ...

Meloni contro il governo Conte e i dubbi di Trump sull'incontro con Kim. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA Giuseppe Conte rimane il candidato premier di Lega e M5s, confermano i vertici dei due partiti, nonostante le varie incongruenze sul curriculum del giurista messe in evidenza dai media italiani e internazionali. Matteo Salvini e Luigi Di Maio sostengono ancora Paolo Savona come minis

Consultazioni - Mattarella convoca M5s alle 17.30 e Lega alle 18. Incontro Salvini-Meloni : Una delle caselle più delicate riguarda l'Economia, dove i leghisti puntano su Paolo Savona che però negli ultimi anni ha maturato posizioni molto critiche nei confronti dell'euro. Politica Paolo ...

Cara Meloni entra nel governo Se lo fai ottieni 2 risultati Fine di Silvio e stabilità politica : Gentile Giorgia Meloni, si sta approntando il nuovo governo giallo - verde e nel mosaico cromatico, manca il colore azzurro, ma non quello di Forza Italia bensì quello del suo partito, Fratelli d’Italia. E... Segui su affaritaliani.it