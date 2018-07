Meloni d’azzurro | no ai migranti

Blastingnews

: Fratelli d'Italia, proposta per abolire il reato di tortura. Meloni: 'Impedisce agli agenti di fare il loro lavoro' - repubblica : Fratelli d'Italia, proposta per abolire il reato di tortura. Meloni: 'Impedisce agli agenti di fare il loro lavoro' - sonolucadini : Meloni e Salvini sono stati per anni esponenti di primissimo piano di coalizioni al governo del Paese (compresi att… - paoloforneris : RT @IaconaRiccardo: Fratelli d'Italia, proposta per abolire il reato di tortura. Meloni: 'Impedisce agli agenti di fare… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Nonostante il risultato al di sotto delle aspettative alle ultime elezioni politiche, GiorgiaVIDEO resta senza dubbio la regina del nazionalismo in salsa italica. La leader di Fratelli d’Italia non perde l’occasione per rilanciare i suoi slogan che, per forza di cose, spesso fanno eco alle uscite targate Matteo Salvini VIDEO. L’ultima in ordine di tempo ha fatto particolarmente discutere. Dopo aver sbeffeggiato l’iniziativa delle magliette rosse proorganizzata dell’associazione Libera guidata da don Lugi Ciotti ndr, lasi è vestita di azzurro in rappresentanza dei cinque milioni di italiani che vivono ogni giorno sotto la soglia di poverta'. “È di loro che noi chiediamo che si occupi lo stato italiano” ha attaccato via Social, in contrapposizione al coro di accoglienza che si è sollevato a mo’ di protesta per la linea intransigente del governo ...