Melissa Satta aspetta un altro figlio? Lei ammette | ‘È nei progetti’

Melissa Satta - super sexy al mare con le amiche in Sardegna : Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono tornati a casa. Lei, infatti, si sta godendo l'estate nella sua splendida terra, la Sardegna. Lui, invece, potrà finalmente tornare a giocare nel nostro campionato, dopo essersi accordato col Sassuolo.--La coppia 'Satteng', quindi, è pronta a tornare in pianta stabile nel paese che ha permesso di far sbocciare l'amore. Mentre Kevin Prince si allena per la nuova stagione, Melissa si gode il mare con le ...

Melissa Satta - oh-oh. Sirenetta perfetta e super sexy a Ibiza - ma non da dietro. Sì - anche lei : Conclusa la stagione a TikiTaka, la trasmissione sportiva condotta da Pierluigi Pardo dove è ospite fissa, per Melissa Satta è tempo di mare, sole e famiglia. La ex Velina mora, in vacanza a Ibiza con la sua famiglia, è una delle prime sirenette dell’estate 2018. Che Melissa abbia un fisico da urlo è evidente anche da vestita, quindi in bikini, ovviamente striminzito, tutta la sua bellezza è sotto la luce del sole (cocente). ...

Melissa Satta supersexy a Ibiza col suo Kevin Prince Boateng e il piccolo Maddox Guarda : Melissa Satta più sexy che mai a Ibiza, dove si sta rilassando in compagnia di Kevin Prince Boateng e del loro bimbo, il piccolo Maddox. La showgirl, insieme al marito, prima si rilassa in...

Melissa Satta - a Ibiza con la famiglia è già estate : Inizia sotto il sole di Ibiza l’estate 2018 di Melissa Satta, in vacanza con il marito Kevin Boateng e il figlio Maddox, 4 anni festeggiati lo scorso aprile. E le giornate, ovviamente, trascorrono in spiaggia, tra scatti in bikini da condividere su Instagram, giochi sulla sabbia e primi bagni, in acqua e di sole. Il più felice è proprio il piccolo Maddox, che ai giochi sul bagnasciuga alterna gli abbracci alla sua mamma. Per la famiglia ...

Melissa Satta bikini esplosivo a Ibiza : E’ tempo di vacanze per i Satteng che anche quest’anno hanno scelto Ibiza per le loro vacanze. In splendida forma Melissa si dedica alla tintarella a pochi passi dal mare con un cambio bikini al cardiopalmo. Sullo stesso lettino, al suo fianco si rilassi, Boa che sfoggia un biondo platino niente male. Di sera, in compagnia di amici, la coppia si “tuffa” nella movida locale.