Melania Trump e l' abito giallo Ultime notizie | un omaggio alla Regina Elisabetta | è il

Melania Trump conquista l’Inghilterra con l’abito giallo ma rischia d’inciampare : Melania Trump, in splendida forma dopo l’intervento, ha accompagnato il marito Donald nel suo tour in Europa. E ha conquistato l’Inghilterra con un lungo abito giallo (scelto anche da Meghan Markle) che la fa sembrare una principessa. La First Lady americana ha sfoggiato un outfit estremamente chic e importante alla cena di gala con il premier britannico Theresa May e il marito Philip, a Blenheim Palace, residenza londinese ...

“Identica”. Melania Trump - il paragone è immediato : guardate come si è vestita! Tutti i flash sono per la first lady : La scena è ancora tutta di Melania, che è in viaggio in Europa con il marito e presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Viaggio che è cominciato con il vertice Nato di Bruxelles e già lì la first lady ha attirato Tutti gli sguardi: non ce n’era per nessuna. Nemmeno per Brigitte Macron, la première dame di Francia, anche lei considerata un’icona di stile. Melania ha sfoggiato un abito senza maniche bianco di tulle trasparente con ricami ...

Trump a Londra con la moglie Melania : ANSA, - Londra, 12 LUG - Il presidente americano Donald Trump è sbarcato a Londra proveniente da Bruxelles per una 'visita di lavoro' di due giorni nel Regno Unito. Trump, accompagnato dalla moglie ...

Melania Trump col marito Donald in Europa : trench - gonnellona e maglia attillatissima! È super glam : E se sulla politica ci potranno essere pareri discordanti… tutti d'accordo sulla bellezza e sull'eleganza della First lady. O no? Melania Trump quando ancora non era Melania Trump - GUARDA

Usa - Melania andrà in Ue con Trump : ANSA, - NEW YORK, 10 LUG - Melania Trump torna ad accompagnare il presidente americano in viaggio. Dopo mesi di assenza, la first lady vola in Europa con Donald col compito - riporta il New York Times ...

Chi è Sarah Altobello - la sosia ufficiale di Melania Trump : Sarah Altobello è la sosia ufficiale di Melania Trump e una delle social influencer più famose del momento. Capelli castani, un fisico da pin-up e un profilo con quasi 17 mila follower su Instagram, è identica alla First Lady americana. Classe 1988, è nata a Modugno, in provincia di Bari, e sin da bambina ha sognato di diventare un medico, ma il destino l’ha portata verso il mondo dello spettacolo. Il successo per lei è arrivato grazie ...

Usa - Melania Trump contestata a Phoenix. La first lady nella struttura per bimbi migranti : “Non è la benvenuta” : Melania Trump vola in Arizona per visitare un’altra struttura che ospita minori entrati illegalmente nel paese. Dopo il viaggio in Texas, avvenuto la scorsa settimana, la first lady è atterrata a Tucson. Stavolta, come notano i cronisti al seguito della moglie del presidente, nessun messaggio ‘ambiguo’ sulla giacca: la scorsa settimana, Melania ha fatto discutere per la scelta di indossare un parka con la scritta ‘A me non ...

Usa - Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti : Usa, Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti La portavoce Stephanie Grisham ha detto che la first lady vuole capire con i propri occhi gli effetti della politica di “tolleranza zero” Continua a leggere L'articolo Usa, Melania Trump in Arizona per una nuova visita a un centro migranti proviene da NewsGo.

Melania Trump e Rania di Giordania - incontro in rosa : Il gran viavai di regine alla Casa Bianca degli ultimi giorni impone a Melania Trump un dress code appropriato. Se la scorsa settimana sono arrivati in visita ufficiale i sovrani di Spagna, Felipe e Letizia, ieri è stata la volta di re Adullah II di Giordania e sua moglie la regina Rania. LEGGI ANCHEMelania Trump vs Letizia di Spagna: stili a confronto Una gara di stile importante per la Flotus che, in qualità di padrona di casa, ha accolto ...

Il mistero del modello originale del parka di Melania Trump : La settimana scorsa Melania Trump ha causato l’ennesima discussione mediatica su uno dei suoi outfit particolarmente «sul pezzo»: la Flotus sembra sempre tutt’altro che incosciente quando sceglie di indossare qualcosa, e stavolta il suo look ha portato con sé una lunga serie di messaggi più o meno espliciti. Si tratta di un parka firmato Zara, che sul retro riportava la scritta «I really don’t care, do u?» ovvero «A me non ...