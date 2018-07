Medici fanno confusione | al bimbo di 3 anni dose di farmaci 7 volte superiore | è letale

fanpage

(Di venerdì 13 luglio 2018) Il piccolo era stato ricoverato per un malora a causa di una sua patologia ma nelle ore successive, per una errata comunicazione tra, al piccolo è stato somministrato lo steso farmaco più: un errore che si è rivelato fatale per il bambino.