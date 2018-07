McLaren 600LT | debutto mondiale a Goodwood

McLaren 600LT - Tutti i dettagli della supersportiva : La sigla LT della McLaren è pian piano diventata un vero e proprio sub-brand: dalla nuova 600LT alla F1 GTR Longtail, passando immancabilmente per la 675LT, tutte le versioni caratterizzate da questa sigla si sono contraddistinte per la loro impostazione estrema, pensata per gli amanti della guida in pista. Per questo la nuova evoluzione delle Sports Series, la McLaren 600LT, ha perso peso, è diventata più precisa e ha guadagnato potenza, ...

McLaren 600LT - una “coda lunga” anche per la Sport Series : Il progetto McLaren 650S trova una ennesima declinazione con l’ultima arrivata della gamma Sport Series, la McLaren 600LT. Se la 650S è stata, infatti, sostituita, all’interno del listino della casa di Woking, dalla più performante 720S, e se da essa sono derivate le meno potenti 570S e GT e 540C, la nuova 600LT si propone come la versione più affilata e destinata agli amanti della guida in circuito, proprio della variante da 570 CV. ...