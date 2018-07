McDonald' s | negli USA insalate contaminate da ciclosporina

Blastingnews

(Di venerdì 13 luglio 2018) Il batterio cyclospora cayetanensis sarebbe all'origine di una vasta contaminazione alimentare che ha interessato alcuni lotti dicommercializzate da'sStati Uniti, in particolare nei due stati dell'Illinois e dello Iowa, e che avrebbe causato già diversi casi accertati di ciclosporiasi, una forma di dissenteria che può evolvere anche in forme più gravi e che possono persistere per settimane. I casi accertati finora Ad oggi, secondo quanto hanno comunicato le autorità sanitarie dell'Illinois, i casi accertati sarebbero circa 90. L'infezione daavrebbe cominciato a manifestarsi, come mette in evidenza "Repubblica", a partire dal mese di maggio 2018. Sia le autorità sanitarie dell'Illinois che dello Iowa hanno notato un aumento dei casi di ciclosporiasi e sono riuscite a collegare questo incremento con il consumo dellecommercializzate dalla ...