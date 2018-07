: Londra infuriata con Trump. Un pallone gonfiato contro le minacce di The Donald a Theresa May - HuffPostItalia : Londra infuriata con Trump. Un pallone gonfiato contro le minacce di The Donald a Theresa May - fattoquotidiano : Brexit, Trump: “Alla May avevo detto come fare ma ha scelto un’altra strada. Così ucciderà l’accordo con gli Usa” - HuffPostItalia : Melania Trump in tacchi a spillo gioca a bocce con il marito di Theresa May -

Il Regno Unito è orgoglioso di lavorare con gli Stati Uniti per la denuclearizzazione della Corea del Nord e per ridurre l'influenza dell'Iran in Medioriente. Così Theresa May, nella conferenza congiunta con Donald Trump. "Mentre la Gran Bretagna lascia l'Ue abbiamo concordato di avere un accordo ditra i nostri due Paesi-ha proseguito- Un accordo ambizioso che rafforzerà la cooperazione economica e creerà lavoro e benessere" a entrambi.Ringrazia per l'appoggio contro la Russia,ma "bene incontro con Putin".(Di venerdì 13 luglio 2018)