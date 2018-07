May | GB e Usa avranno un accordo di libero scambio

Vertice Trump-May : «Sì a un’area di libero scambio tra Usa e Gran Bretagna» Foto : Washington sostiene la Brexit: «l’importante per noi è che non ci siano restrizioni negli scambi commerciali». May ringrazia la casa Bianca per il sostegno ricevuto sul caso Skripal

May : con Usa rapporto di libero scambio : 15.40 Il Regno Unito è orgoglioso di lavorare con gli Stati Uniti per la denuclearizzazione della Corea del Nord e per ridurre l'influenza dell'Iran in Medioriente. Così Theresa May, nella conferenza congiunta con Donald Trump. "Mentre la Gran Bretagna lascia l'Ue abbiamo concordato di avere un accordo di libero scambio tra i nostri due Paesi-ha proseguito- Un accordo ambizioso che rafforzerà la cooperazione economica e creerà lavoro e ...

Trump-May - nuova minaccia e voltafaccia : “ottime relazioni con UK”/ Londra - video : ‘tattica’ Usa sulla Brexit : Trump vs May: “Non mi ascolta, accordi commerciali a rischio”. Poi fa marcia indietro: “La rispetto e apprezza moltissimo". Momenti di tensione fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 14:14:00 GMT)

Brexit - Donald Trump minaccia Theresa May : “Non mi hai ascoltato - a rischio l’accordo commerciale con gli Usa” : ll presidente Usa Donald Trump arriva in visita Gran Bretagna e in un'intervista al Sun attacca la premier Theresa May sulla sua proposta di Brexit morbida. Parole di elogio per l'avversario della May ed ex ministro Boris Johnson: "Lui sarebbe un ottimo primo ministro". Critiche anche alla politica migratoria europea.Continua a leggere

Trump attacca May sulla Brexit poi usa toni distesi. Da “accordi a rischio” a “relazioni mai così forti” : Quale sia il reale pensiero di Donald Trump sulla premier britannica Theresa May è un’enigma. Ieri in una dichiarazione al Sun il presidente americano aveva sparato a zero sul nuovo piano per la Brexit di Downing Street, sostenendo che «metteva a rischio gli accordi Usa-Gb», aggiungendo anche che Boris Johnson sarebbe meglio dell’attuale premier. ...

Trump critica May su Brexit - rischia accordo scambi Usa : critica Theresa May per la Brexit e attacca l'''inospitale'' sindaco di Londra Sadiq Khan. L'unico a 'salvarsi' è l'ex ministro degli esteri Boris Johnson: sarebbe un ''eccellente'' primo ministro. ...

Trump stronca la Brexit di May : impossibile accordo commerciale Usa-Regno Unito : Donald Trump è arrivato ieri a Londra e ha concesso una intervista al tabloid Sun, di proprietà del suo sostenitore Rupert Murdoch, in cui si

Brexit - Trump : “Alla May avevo detto come fare ma ha scelto un’altra strada. Così ucciderà l’accordo con gli Usa” : Dopo le dimissioni di due ministri chiave del suo governo in disaccordo con il suo piano per la Brexit, ora c’è una nuova grana per la premier britannica Theresa May. A lanciare la bomba è stato il presidente Usa Donald Trump, che proprio venerdì ha in agenda un incontro con la primo ministro e la regina Elisabetta II. In un’intervista al Sun l’inquilino della Casa Bianca accusa la May di non aver seguito i suoi consigli e di ...

Brexit - Trump : piano May danneggierà Usa : 0.51 Il piano 'soft' della premier Theresa May per la Brexit "ucciderà" futuri possibili accordi commerciali tra il Regno Unito e gli Usa. Così Trump in un'intervista al Sun durante la sua visita a Londra,stando alle anticipazioni diffuse via Twitter dall'autore del pezzo, Tom Newtown Dunn. "Con un accordo come quello,noi dovremmo avere a che fare con l'Unione europea anziché col Regno Unito e ciò ucciderebbe l'intesa",ha ammonito."Avrei agito ...

May a Trump - Gb-Usa alleati più stretti : ANSA, - ROMA, 12 LUG - "Il tempo, i fili comuni che ci uniscono - la nostra storia, i nostri valori, la nostra lingua, la nostra cultura - contribuiscono a ispirare rispetto reciproco e a rendere gli ...

May accoglie Trump - 'Gb-Usa alleati e amici più stretti' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La politica nel pallone. Pausa... mondiale per May - Merkel - Erdogan e Rama al vertice Nato. IL VIDEO : Un pausa extra politica durante il vertice Nato in corso in questi giorni a Bruxelles, in Belgio. La forza irresistibile del calcio. Russia 2018, tutti i VIDEO dei Mondiali Guarda tutti i VIDEO

Pausa - partita - al vertice Nato : May - Merkel e Erdogan guardano i mondiali sul cellulare : Perché alla fine tutto il mondo è paese. La forza irresistibile del calcio. Al vertice Nato la May, la Merkel, Erdoan e il premier albanese Rama seguono su uno smartphone il finale di Inghilterra-...

