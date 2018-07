Matteo Salvini e Silvio Berlusconi | Dagospia | la Lega rompe con Forza Italia prima del

Dalla marcia trionfale agli inciampi. Ecco gli ultimi passi falsi di Matteo Salvini : La ciliegina politica è stata messa da Luigi Di Maio , affrettatosi a dare ragione al Quirinale. NON SI PARLA ANCORA DEI CIE Fin dal primo giorno Salvini si è concentrato sul convincere gli altri ...

Piercamillo Davigo e Anm contro Matteo Salvini : 'Non puoi dare ordini ai magistrati' : Ci ha messo poco a gettare la sua maschera politica, Piercamillo Davigo . Ammesso e assolutamente non concesso che avesse bisogno di farlo. Si parla ancora del caso Diciotti e della richiesta di Matteo Salvini di far arrestare i due presunti ...

I problemi finanziari di Marine Le Pen e Matteo Salvini : I problemi finanziari di Marine Le Pen e Matteo Salvini Parigi, 13 lug 08:27 - (Agenzia Nova) - Da quando la Lega è arrivata al potere in Italia, la leader del Rassemblement National (ex Front National), Marine Le Pen, non perde occasione per ricordare i suoi legami con il partito italiano. “Il Fron

Migranti. Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini e si schiera con il Quirinale : Prima grossa crepa nella maggioranza legastellata. Sul tema migranti Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini. “Io credo che se il

Camera approva taglio dei vitalizi - Matteo Salvini dichiara : 'Stop ai vecchi privilegi' : A tenere banco nel mondo dell'informazione made in Italy, nel corso delle ultime ore, è la notizia di Politica concernente l'approvazione, giunta dalla Camera, del tanto ambito taglio dei vitalizi, la cui delibera prevede che tale abolizione, dei vecchi privilegi previsti per gli ex-parlamentari, entrerà in vigore a partire dal prossimo gennaio 2019. Lo step successivo all'entrata in vigore del taglio ai vitalizi sarà l'approvazione del taglio ...

Diciotti - l'intervento di Sergio Mattarella e la rabbia di Matteo Salvini : il governo rischia il ko : Il caso della Diciotti e l'ordine arrivato a tarda sera da Sergio Mattarella , quello di far sbarcare gli immigrati a Trapani, rischia seriamente di minare la stabilità del governo. Il caos, in ...

ELISA ISOARDI/ Altro che crisi con Matteo Salvini : la conduttrice replica sui social con... : ELISA ISOARDI e Matteo Salvini convivono a Roma: alle voci di crisi, la conduttrice de La prova del cuoco risponde sui social: le ultime dichiarazioni.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 18:05:00 GMT)

Matteo Salvini annuncia : manderemo via almeno mezzo milione di migranti : “Negli ultimi anni sono arrivati dalla Nigeria 60 mila migranti, nella stragrande maggioranza dei casi non profughi e siamo riusciti

Migranti - Matteo Salvini : “Ci vorranno 50 anni per espellere 500mila clandestini” : Alla riunione informale dei ministri degli Interni Ue Matteo Salvini spiega che di 600mila Migranti arrivati dalla Nigeria l'Italia è riuscita a mandarne via 700 negli ultimi anni: "Se non riusciamo ad espellerne più di 10mila l'anno ci mettiamo 50 anni a recuperare il passato".Continua a leggere

Diecimila cartoline per raccontare l'immigrazione. Destinatario : Matteo Salvini : Alcune delle frasi sono quelle che si possono trovare su qualsiasi cartolina: "Saluti da Pozzallo", "Un bacione da Panarea", "Un profondo abbraccio da Catania". Per capire il senso della campagna "Solo in cartolina - estate 2018", realizzata da un gruppo di giovani creativi italiani, basta guardare l'immagine che accompagna la frase, oppure girare la cartolina. Le foto e i disegni mostrano barconi in bilico sul mare, la mano di un uomo che sta ...

Matteo Salvini - il brutto sospetto : gli 'apparati militari' dietro allo scontro con la Trenta : 'Non ho capito se dietro la sua presa di posizione ci sono le strategie dei militari , di qualche ammiraglio della Marina e magari anche della Guardia Costiera, che è di competenza delle ...

Elisa Isoardi - dedica d’amore a Matteo Salvini su Instagram : Elisa Isoardi sta vivendo un periodo particolarmente felice, soprattutto grazie a Matteo Salvini, a cui non smette di dedicare parole d’amore su Instagram. La conduttrice e il leader della Lega sono più innamorati che mai, tanto che starebbero progettando la convivenza e in seguito le nozze. Mentre Salvini è impegnato con il ruolo di Ministro dell’Interno nel nuovo Governo, la Isoardi si prepara a presentare La Prova del Cuoco, dopo ...

Matteo Salvini - patto con Austria e Germania : 'Asse dei volenterosi contro gli sbarchi' : E' il ' patto dei volenterosi '. Italia, Germania e Austria hanno siglato l'accordo a tre a Innsbruck per fermare gli sbarchi degli immigrati. Un asse, quello tra Matteo Salvini, il tedesco Seehofer e ...

I migranti - Matteo Salvini e le guerre dimenticate : Foto LaPresse – Carmelo Imbesi Qualche giorno fa il ministro degli Interni Matteo Salvini, commentando l’intervento sulla nave Diciotti, ha post pubblicato su Facebook polemizzando sulla provenienza dei migranti presenti a bordo. Nello specifico, il vice premier alludeva alla discussione sulla differenza fra richiedente asilo e migrante economico, ribadendo fra le righe che, se una persona non sta scappando da un Paese in guerra, ...