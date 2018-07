Mattarella | Salvini e la Diciotti Italiani divisi nel sondaggio Ma l' azione è nei poteri

Mattarella - Salvini e la Diciotti Italiani divisi nel sondaggio di Affari Ma l'azione è nei poteri del Colle : Sergio Mattarella non doveva alzare il telefono e far presente al premier Giuseppe Conte che la situazione con i 67 migranti sulla nave della Guardia costiera Diciotti avrebbe potuto creare dei conflitti fra diversi poteri dello Stato (magistratura e Governo) Segui su affarItaliani.it

Fratoianni : Salvini piccolo sadico - ringrazio Mattarella : Roma – “Questo povero Paese ha dovuto assistere ad una nave della nostra Marina Militare condannata ad una via crucis in mare e nel porto di Trapani, con 67 esseri umani, tenuti sotto sequestro di un piccolo sadico, perche’ questo e’ ormai il ministro dell’interno. Un piccolo sadico come quei bambini che danno fuoco al formicaio godendo dello spettacolo delle formiche che bruciano o che infilano gli spilli nelle ...

Boldrini - Leu - : Mattarella va ringraziato per aver fermato Salvini : Roma, 13 lug., askanews, - 'È finito l'ennesimo braccio di ferro sulla pelle delle persone, la nave Diciotti è a Trapani. Ancora una volta dobbiamo ringraziare il Presidente Mattarella per aver ...

Nave Diciotti - Di Maio difende Mattarella e scarica Salvini : 'Se il ministro Salvini abbia esagerato o meno non me ne frega nulla. La cosa importante è che con l'intervento del presidente della Repubblica si sia sbloccata la storia'. E così che tra Luigi Di ...

DICIOTTI - MIGRANTI SBARCATI A TRAPANI : “AVEVAMO PAURA”/ Ultime notizie - scontro tra Salvini e Mattarella : DICIOTTI: 67 MIGRANTI SBARCATI a TRAPANI con l’intervento di Mattarella. Ultime notizie: due arrestati dopo l'ammutinamento della Vos Thalassa. Tensioni nel governo(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 13:10:00 GMT)

Nave Diciotti - Mattarella interviene : via allo sbarco. Salvini : «Stupore». E attacca i pm | Cos’è successo : grafico : Salvini prova a negare lo sbarco, il Quirinale prima «segue con attenzione» la vicenda, poi chiama il presidente del Consiglio. Che annuncia: «Sbarco a breve»

Diciotti - Di Maio : "Rispettare Mattarella" |Salvini : andrò fino in fondo : Se Salvini "abbia esagerato o meno non mene frega niente, la cosa importante e' che con l'intervento del presidente si sia sbloccata la situazione". Cosi' il vicepremier Luigi Di Maio. Ma il ministro dell'Interno non ci sta: farò di tutto per difendere la sicurezza degli italiani

Di Maio chiede rispetto per la decisione di Mattarella : "Conta poco se Salvini ha esagerato" : Dopo il caos politico e istituzionale scatenato dalla nave Diciotti, bloccata con i migranti a bordo da Salvini e poi autorizzata ad attraccare da Conte grazie all'intervento di Sergio Mattarella, il ministro Luigi Di Maio spiega che sulla vicenda non vuole prendere posizioni nette: "Se Salvini abbia esagerato o meno non me ne frega niente. La cosa importante è che con l'intervento del presidente della ...

Meloni : Salvini chieda blocco navale - Mattarella non se ne occupi : Roma, 13 lug., askanews, - 'Mattarella non dovrebbe occuparsi di queste cose': lo ha detto Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, rispondendo a una domanda sull'intervento del presidente ...

Nave Diciotti - Di Maio : “Con Salvini o Mattarella? Non è una partita di calcio - ma il Presidente ha sbloccato la situazione” : “Con Salvini o Mattarella? Non è una partita di calcio. Il Presidente della Repubblica ha sbloccato una situazione nella quale era giusto chieder garanzie perché si perseguissero quelli che si erano comportati male. Rispetto la decisione del Presidente”. Così Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e allo Sviluppo economico, a margine dell’Assemblea nazionale di Coldiretti, a Roma, sul caso della Nave Diciotti sbarcata ...

Caso Diciotti - Salvini : Andrò fino in fondo. Di Maio si schiera con Mattarella : Teleborsa, - Sulla Diciotti "Andrò fino in fondo, fino a quando qualcuno non verrà assicurato alla giustizia ". Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini a Rtl sottolineando di essere "ministro dell'...