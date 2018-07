Matrimonio combinato a Brescia | 18enne pakistana messa sotto protezione dalla Questura

18enne tolta alla famiglia per evitare Matrimonio combinato/ Brescia - padre voleva decidere chi farle sposare : 18enne tolta alla famiglia per evitare matrimonio combinato: Brescia, padre voleva decidere chi farle sposare. La ragazza è stata messa sotto protezione da parte della Questura.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 11:22:00 GMT)

Prima i maltrattamenti - poi il Matrimonio combinato : a 18 anni si ribella al padre e fugge : In fuga dal padre-padrone, musulmano integralista che per lei aveva già programmato un matrimonio combinato, ora vive in un programma di protezione per evitare presunte o probabili ritorsioni da parte dei familiari...

Comino - minaccia di uccidere la figlia : rifiuta Matrimonio combinato : Allontanamento dalla famiglia a carico di un uomo tunisino che aveva minacciato di uccidere la figlia. E' accaduto a Comiso

Milano - salva la sua bambina di 10 anni dal Matrimonio combinato : Non poteva accettare che la sua bambina, a soli dieci anni, sposasse un uomo di ventidue. Una mamma che vive a Milano, come riferisce Il Giorno, per impedire che la figlia fosse portata in Bangladesh, il paese d’origine della sua famiglia, per un matrimonio troppo precoce con un parente molto più vecchio, ha strappato i passaporti e i documenti di viaggio che il padre aveva preparato per partire. Subito dopo ha preso coraggio ed è andata a ...

Lecce : bambina si taglia i polsi perché rifiuta il Matrimonio combinato dal padre : Una ragazzina di 14 anni ha confessato di aver tentato il suicidio all'età di 10 anni perché suo padre voleva imporle un ragazzo come marito.Continua a leggere

