Maserati Levante | Ghibli e Quattroporte MY19 al Goodwood Festival of Speed

Nuova Maserati Levante GTS V8 : l’anteprima del SUV da 550 CV fissata a Goodwood [FOTO] : La Levante GTS viene declinata in una inedita versione V8 da 550 CV con trazione integrale intelligente Q4 per prestazioni superlative Maserati ha scelto la 25a edizione del Goodwood Festival of Speed (FOS), l’evento più “cult” del panorama motoristico internazionale, per l’anteprima mondiale del nuovo Levante GTS e per il debutto sulla scena europea del Levante Trofeo top di gamma, le due versioni con motorizzazione V8 che incarnano la ...