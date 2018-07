Maserati - Ghibli | Quattroporte e Levante si aggiornano

quattroruote

(Di venerdì 13 luglio 2018) Oltre allaGTS laha presentato al Goodwood Festival of Speed anche le versioni aggiornate dellee degli altri allestimenti della Suv. Con i my19 debuttano in gamma nuove dotazioni, come i fari Full Led opzionali della, e alcuni aggiornamenti di carattere elettronico oltre a nuove finiture per gli interni e per la carrozzeria. Cerchi fino a 22" e nuova leva del cambio. I tecnici dellahanno riprogettato la leva del cambio automatico di questi tre modelli, riducendone la corsa e rendendo più intuitivo lo schema di cambiata. Spostando il comando a destra o a sinistra è possibile selezionare le modalità di cambiata manuale o automatica e sulla leva è stato posizionato il nuovo tasto dedicato alla modalità di parcheggio. Oltre a questo le tre vetture dispongono per la prima volta dei rivestimenti di pelle "Pieno Fiore" in ...