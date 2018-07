Martina | Salvini faccia passo indietro per il bene del paese

Migranti : Martina - Salvini si dimetta : ANSA, - ROMA, 13 LUG - "Di fronte all'incapacità del Ministro dell'Interno di assolvere al suo compito, senza ogni volta buttarla in propaganda e provocare, Salvini dovrebbe dimettersi per il bene del ...

Nave Diciotti - Martina chiede le dimissioni di Salvini : “Fa sceneggiate - è incapace” : Il segretario del Pd Maurizio Martina chiede le dimissioni del ministro dell'Interno Matteo Salvini in seguito alla gestione della vicenda della Nave Diciotti. "Di fronte all'incapacità di assolvere al suo compito, Salvini dovrebbe dimettersi per il bene del Paese. Se sei impegnato in una vicenda così delicata non puoi sempre fare sceneggiate".Continua a leggere

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Martina eletto segretario Pd - domani Mattarella riceve Salvini (8 luglio) : Ultime notizie, oggi 8 luglio: Martina eletto segretario del Pd a tempo. Mattarella domani incontra Salvini, ma non si parla di magistratura. Mondiali, Croazia e Inghilterra in semifinale.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Il Pd - nel labirinto dei 'parenti serpenti' - elegge Martina e scommette sul fallimento di Di Maio e Salvini : Cos'è dunque questo Pd? Un pezzo del socialismo europeo, pur rivisitato e corretto, o un soggetto in evoluzione che non vuole ancoraggi nel passato e cerca di scrivere un pagina politica tutta nuova ...

Fico contro Salvini : “Migranti? Non chiuderei porti”/ Martina applaude : “Parole giuste - ora governo rifletta” : Fico contro Salvini: “Migranti? Non chiuderei porti”. Dal Pd gli applausi del segretario reggente Martina: “Parole giuste, ora governo rifletta”. Le ultime notizie sul botta e risposta(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 15:39:00 GMT)

Ue : Martina - contro Salvini e Orban unire forze progressiste : Roma, 25 giu. (AdnKronos) – ‘In vista delle elezioni europee, il Partito Democratico deve svolgere il proprio ruolo ‘federatore’ delle forze progressiste, ambientaliste, civiche, liberali e democratiche per un’Europa più equa, più giusta, più forte”. Così il segretario reggente del Partito democratico, Maurizio Martina, in un intervento su Il Corriere della Sera.‘Alle derive nazionaliste – ...

Maurizio Martina a sostegno di Serfogli : 'Pisa per i pisani - non per Salvini' : Chiusura di campagna elettorale con il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina per il candidato del centrosinistra Andrea Serfogli. La guida del Pd nazionale ha partecipato ...

Gentiloni risponde a Salvini : "Ieri i rifugiati - oggi i rom - domani pistole per tutti". E con lui vanno giù duri Orfini - Camusso - Martina e tutta la sinistra : "Ieri i rifugiati, oggi i Rom, domani le pistole per tutti. Quanto è faticoso essere cattivo". A scriverlo, in un tweet è l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che risponde così all'iniziativa proposta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini di censire i rom in Italia.Ieri i rifugiati, oggi i Rom, domani le pistole per tutti. Quanto è faticoso essere cattivo — Paolo Gentiloni (@PaoloGentiloni) 18 giugno ...

Salvini : 'Andrò in Libia - servono più investimenti. Martina : 'Siete egoisti' : Il ministro dell'Interno annuncia: 'Serraj ha chiesto all'Italia un intervento, io e il governo ci saremo'. Poi torna ad attaccare le Ong: nascondono precisi interessi economici'. Il reggente del Pd: '...

Riso : Martina - Salvini apra il cervello : ANSA, - ROMA, 17 GIU - "La propaganda è facile. Diretta. Ma anche falsa: 'Chiudiamo i porti alle navi di Riso asiatico', dice Salvini. Molto bello in teoria per qualcuno, peccato che il Riso asiatico ...

Martina - Salvini forte con i deboli : ANSA, - ROMA, 16 GIU - "Grazie ai Sindaci che hanno dichiarato i loro porti aperti. L'umanità prima della propaganda. Salvini e il Governo anziché essere forti con i deboli nel Mediterraneo, non siano ...

Caporalato - Centinaio e Salvini : “Legge Martina va cambiata”. Ma ha permesso di fermare 360 imprenditori fuori legge : Secondo il ministro per le Politiche agricole, il leghista Gian Marco Centinaio “la legge sul Caporalato va decisamente cambiata”. Una posizione espressa anche dal ministro dell’Interno Matteo Salvini che, del testo entrato in vigore il 3 novembre 2016, ha detto: “Invece di semplificare complica”. Ma quali effetti ha prodotto la legge sul Caporalato? La segretaria generale Flai Cgil Ivana Galli, dopo le dichiarazioni di Centinaio, ha invitato il ...

Aquarius - Martina : “Aiuto dalla Spagna? Arriva da un paese socialista - non dagli amici di Salvini e di Orban” : “Il governo spagnolo è intervenuto dove non è intervenuta l’Italia. Non sono gli amici di Salvini, quelli alla Orban, ma governi socialisti e riformisti” che hanno preso l’iniziativa rispetto all’accoglienza dei migranti sulla nave Aquarius. A dirlo è il segretario reggente del Pd Maurizio Martina in una conferenza stampa al Nazareno. L'articolo Aquarius, Martina: “Aiuto dalla Spagna? Arriva da un paese ...