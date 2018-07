Marte | la NASA ha distrutto le prove della presenza di molecole organiche per errore

La NASA potrebbe realizzare il sogno di questa 17enne di andare su Marte un giorno : Da piccola ha detto al padre: "Papà, voglio diventare un'astronauta e essere tra coloro che andranno su Marte". Da allora Alyssa Carson non ha fatto altro che lavorare per realizzare il suo sogno. Oggi che di anni ne ha 17, l'adolescente americana si è sottoposta ad ogni training possibile ed è già in contatto con la NASA. Sebbene l'agenzia americana non accetti candidature prima dei 18 anni, sembra che stia ...

NASA : il rover Opportunity ha smesso di rispondere dopo la gigantesca tempesta di sabbia su Marte : Il rover Opportunity della NASA su Marte non emette alcun segnale da quando una gigantesca tempesta di sabbia si è abbattuta sul pianeta, oscurando il sole. I controllori hanno cercato di contattare il rover la scorsa notte, ma Opportunity non ha emesso alcuna risposta. La tempesta ha cominciato a crescere alla fine di maggio e ora copre un quarto del pianeta. I controllori prevedono che ci vorranno ancora diversi giorni prima che ci sia ...

Nasa : "Pronti a tornare sulla Luna - base per i viaggi verso Marte" : A 50 anni dalla storica missione Apollo 11, segnata in maniera indelebile dalla passeggiata di Neil Armstrong sul suolo della Luna, la Nasa si prepara a ritornare sul satellite. E questa volta con un obiettivo ancor più ambizioso. Il piano dell"Agenzia americana prevede, infatti, di giungere entro il 2021 sul vicino corpo celeste che sarà usato, poi, come una sorta di trampolino di lancio per esplorare il ben più lontano Marte. A sbarcare per ...

Marte - rover Opportunity bloccato da tempesta di sabbia. Da due giorni Nasa non ha “notizie” : Da quasi 15 anni continua a mandare immagini spettacolari della superficie marziana. Ma c’è preoccupazione alla Nasa per le sorti del rover Opportunity: una violenta tempesta di sabbia su Marte lo ha costretto a sospendere il lavoro di esplorazione. Comparsa all’orizzonte il primo giugno, la tempesta in pochi giorni ha oscurato il cielo, coprendo un’area più grande del continente nordamericano e impedendo ai pannelli solari del rover di ...

Una gigantesca tempesta su Marte sta mettendo a dura prova il rover Opportunity della NASA : Opportunity, il robot automatico (rover) della NASA sta affrontando una delle tempeste più violente ed estese da quando è arrivato su Marte nel gennaio del 2004. Secondo le analisi svolte finora, la tempesta ha un’estensione paragonabile a quella dell’intero Nordamerica The post Una gigantesca tempesta su Marte sta mettendo a dura prova il rover Opportunity della NASA appeared first on Il Post.

Giallo su Marte - il rover della Nasa ha trovato i "mattoni della vita" : Il rover sta raccogliendo dati e informazioni su Marte dal 2012, in particolare ha studiato gli strati di roccia per capire in che modo sia passato da essere un luogo con acqua e caldo a una distesa inospitale e arida di rocce. Secondo la Nasa...

NASA - da rover Curiosity straordinaria scoperta : molecole organiche su Marte : Alle 20 ora italiana di giovedì 7 giugno 2018 la NASA ha dato l'annuncio atteso da intere generazioni di tecnici spaziali e astrobiologi. Il rover Curiosity, sbarcato su Marte nel cratere Gale e ...

