Marsala sta ' morendo' | Massimo Grillo fa appello ai cittadini e alle forze politiche

Morte allo Stagnone di Marsala - sospese per lutto le attività di kite surf : La laugna dello Stagnone è desolatamente deserta, come si vede in questa immagine. Sono infatti sospese oggi, in segno di lutto, le attività delle diverse scuole di kite surf della costa. Rimane solo ...

Terribile schianto in via Marsala a Trento Perde la vita un motociclista : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter La «profezia» di Matteo Renzi «Lega-M5S: previsto 1 ...

Droga - beccata a cedere eroina : arrestata una donna a Marsala : I carabinieri della Compagnia di Marsala hanno arrestato Francesca Montagna, di 44 anni, residente nel quartiere popolare di Sappusi, per il rinvenimento nella sua abitazione di circa 65 grammi di ...

Marsala - migranti sfruttati nei campi a 3 euro l’ora : punito chi protestava per pane duro : La scoperta da parte degli agenti della polizia di Trapani che dopo sei mesi di indagine hanno arrestato padre e figlio di 68 e 35 anni con l'accusa di sfruttamento della manodopera. I due imponevano turni massacranti che iniziavano alle 5 del mattino con paga oraria massima di tre euro oltre al panino, spesso duro, che davano ai lavoratori come pasto.Continua a leggere

Immigrati nei campi per 3 euro l’ora e pane duro : arrestati due caporali a Marsala : L’altra faccia della realtà, di quello che dopo l’accoglienza può accadere agli Immigrati una volta arrivati nella nostra terra. Altro che Immigrati pagati per non far nulla, o dediti a compiere gesta criminose. Accade che uomini che per il colore della pelle finiscano sfruttati, costretti a chiamare “padrone” chi li ha resi schiavi, pagati 3 euro ...

Marsala - immigrati sfruttati nelle campagne per 3 euro all'ora. La polizia arresta due agricoltori : Disposto il sequestro per due vigneti e un uliveto. Le intercettazioni, chi protestava per il pane duro veniva escluso

Marsala - rapina in gioielleria : "ci sono stati spari"/ Ultime notizie : 4 arrestati - ferito un malvivente

Marsala : NASCONDEVA NEL GIARDINO DI CASA MARIJUANA PRONTA PER ESSERE SPACCIATA. ARRESTATO DAI CARABINIERI : Nella mattinata di lunedì 28 Maggio, i CARABINIERI della Compagnia di MARSALA, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, GIACALONE Giovan Vito, marsalese ...

Roma : tunisino scippa smartphone in via Marsala. Arrestato : Roma: malcapitata una donna pakistana di 29 anni Roma – Un cittadino tunisino di 28 è stato tratto in arresto. I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito l’ammanettamento con l’accusa di furto con strappo. Il 28enne, con precedenti e senza fissa dimora, è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. La vittima, una turista pakistana di 29 anni, percorreva via Marsala mentre era al ...

Marsala - gli strumenti sequestrati alla band venerdì sera. Ecco come stanno le cose : Ha fatto molto discutere quanto avvenuto a Marsala venerdì sera al locale 'Portale Botteghe', in centro. Suonava un gruppo musicale. E sono intervenuti, verso le 22, i vigili urbani, la sezione di ...

Scuole in festa a Marsala. Angileri : Un evento di alto livello che chiude l'anno : Quali sono gli appuntamenti? Ci sono canti, spettacoli che vengono messi in campo dalle Scuole ad indirizzo musicale. Si esibiranno i ragazzi che si sono esibiti a The Voice, a Ti lascio una canzone. ...

Tenta il colpo al Museo Archeologico di Marsala - arrestato : I carabinieri della Compagnia di Marsala, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, Giuseppe Rallo 41enne del luogo per Tentato furto presso il Museo Archeologico Regionale Lilibeo, sito sul ...

Festa della Scuola 2018 a Marsala - al via le manifestazioni : Nel pomeriggio ancora spettacoli. Si inizierà con l'Istituto Comprensivo Garibaldi Pipitone , ore 16,00, per poi proseguire con l'Istituto Comprensivo Mario Nuccio , ore 17,00, , con il Liceo ...

Marsala - ruba una bicicletta e del materiale elettrico in via Salemi. Arrestato un giovane : ruba una bicicletta e del materiale elettrico. Lunedì notte il giovane marsalese Davide Piccione è stato sorpreso dai carabinieri che lo hanno Arrestato in flagranza di reato mentre era intento a ...