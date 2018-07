Marnie Simpson | i fan la confondono con un’altra collega di Geordie Shore nelle ultime

Marnie Simpson ha rivelato di essersi fatta un piercing proprio là sotto : Coraggiosa! The post Marnie Simpson ha rivelato di essersi fatta un piercing proprio là sotto appeared first on News Mtv Italia.

Marnie Simpson si è innamorata di questa meravigliosa località italiana : È in vacanza nel nostro Paese The post Marnie Simpson si è innamorata di questa meravigliosa località italiana appeared first on News Mtv Italia.

Marnie Simpson mostra il suo nuovo naso - dopo l’operazione per tornare a respirare bene : "Ora ho più fiducia in me stessa" The post Marnie Simpson mostra il suo nuovo naso, dopo l’operazione per tornare a respirare bene appeared first on News Mtv Italia.

Marnie Simpson : non puoi perderti il bellissimo tributo del fidanzato per l’anniversario : Occhi a cuore The post Marnie Simpson: non puoi perderti il bellissimo tributo del fidanzato per l’anniversario appeared first on News Mtv Italia.

Marnie Simpson : hai notato quel gigantesco particolare nei suoi selfie che sta facendo impazzire i fan? : Lo vorrai subito anche tu The post Marnie Simpson: hai notato quel gigantesco particolare nei suoi selfie che sta facendo impazzire i fan? appeared first on News Mtv Italia.