MARCO FANTINI | VIDEO HOT NUDO SU INSTAGRAM | STO MOLTO MALE Dopo lo sfogo è

Incidente a luci rosse per MARCO FANTINI su Instagram : "Cancellate tutto! Sto male!" : Sembrava una tranquilla giornata in spiaggia per Marco Fantini, ma così non è stato evidentemente. Il giovane è stato protagonista di un terribile scherzo da parte dei suoi amici. Beatrice Valli, fidanzata con l'ex tronista di Uomini e Donne si è vista sottrarre il suo telefono dalle persone che trascorrevano il tempo in spiaggia con loro e che per gioco hanno voluto pubblicare un video in cui Fantini si mostra completamente nud0, coperto ...

UOMINI E DONNE/ Beatrice Valli - il messaggio per MARCO FANTINI : "Manchi solo tu..." (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Federico Mastrostefano lancia un appello a Maria De Filippi: "Fammi tornare sul trono per trovare la donna della mia vita!"(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 13:01:00 GMT)

Beatrice Valli nozze in vista : abito da urlo - scadenza a MARCO Fantini : Beatrice Valli nozze in vista: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne rivela di aver dato una scadenza a Marco Fantini Forse ci siamo davvero. Beatrice Valli e Marco Fantini, una delle coppie più felici e solide uscite da Uomini e Donne, potrebbero presto salire all’altare. A far sognare i tanti fan della coppia ci ha […] L'articolo Beatrice Valli nozze in vista: abito da urlo, scadenza a Marco Fantini proviene da Gossip e Tv.

Che fine hanno fatto Beatrice Valli e MARCO FANTINI di Uomini e Donne : Lei influencer, lui modello: Beatrice Valli e Marco Fantini hanno raggiunto il successo grazie a Uomini e Donne e oggi sono delle star di Instagram. Entrambi belli e giovanissimi, si sono conosciuti nello studio del programma di Maria De Filippi. Era il 2014 quando Beatrice approdò nel trono di Uomini e Donne per corteggiare il tronista Marco Fantini. Da subito la loro storia d’amore, fatta di liti, tentennamenti, ma anche forti ...

Uomini e donne - MARCO FANTINI : "Beatrice Valli è la donna che sognavo" : Intervistati da Uomini e donne Magazine, Beatrice Valli e Marco Fantini hanno ripercorso quanto avvenuto nello studio del programma di Maria De Filippi nella stagione 2013/2014, quando l'allora tronista scelse con fortuna la corteggiatrice: Quando sono arrivata in studio, mi ero appena lasciata con il papà di mio figlio Alessandro (avuto dal calciatore Nicolas Bovi), e non era per me un periodo facile. Mi ha aiutato a rapportarmi con le ...