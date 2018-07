Manifestazione anti-Trump a Londra | Siamo 100mila Ultime notizie video

L'Enpa di Savona organizza una Manifestazione antiabbandono estivo : Si tiene oggi, sabato 7 luglio, dalle 9 alle 19, presso l'angolo del volontariato del centro commerciale Il Gabbiano di corso Ricci a Savona, la manifestazione antiabbandono estivo di animali a cura ...

Migranti - 575 arresti durante Manifestazione a Washington : Migranti, 575 arresti durante manifestazione a Washington Migranti, 575 arresti durante manifestazione a Washington Continua a leggere L'articolo Migranti, 575 arresti durante manifestazione a Washington proviene da NewsGo.

Brisighella Romantica. Notte d'amore per la Manifestazione nazionale dei Borghi più belli d'Italia : ... suoni e atmosfere lente che accoglieranno i visitatori con le prelibatezze degli ottimi ristoratori locali in versione en plain air nel borgo storico, tra piccoli concerti, spettacoli e scenografie ...

Brisighella Romantica. Notte d'amore per la Manifestazione nazionale dei Borghi più belli d'Italia : ... suoni e atmosfere lente che accoglieranno i visitatori con le prelibatezze degli ottimi ristoratori locali in versione en plain air nel borgo storico, tra piccoli concerti, spettacoli e scenografie ...

Brisighella Romantica. Torna la Manifestazione nazionale dei Borghi più belli d'Italia : ... armonie di colori antichi, suoni e atmosfere lente vi accoglieranno con le prelibatezze degli ottimi ristoratori locali in versione en plain air nel borgo storico, tra piccoli concerti, spettacoli e ...

Licenziata la prof che aveva augurato la morte alla polizia durante una Manifestazione antifascista : L’ufficio scolastico regionale riunitosi il 7 giugno 2018 ha decretato il licenziamento di Lavinia Flavia Cassaro, l’insegnante che il 22 febbraio scorso aveva inveito contro le forze dell’ordine, durante una manifestazione antifascista contro un convention elettorale del leader di CasaPound Simone Di Stefano in un hotel di corso Vittorio....

Samp : Manifestazione tifosi anti-Ferrero : GENOVA, 12 GIU - "Ferrero non ci rappresenti". Questo lo striscione che campeggiava sotto la sede della Sampdoria, durante la manifestazione di protesta organizzata dalla tifoseria blucerchiata contro ...

Samp : Manifestazione tifosi anti-Ferrero : ANSA, - GENOVA, 12 GIU - "Ferrero non ci rappresenti". Questo lo striscione che campeggiava sotto la sede della Sampdoria, durante la manifestazione di protesta organizzata dalla tifoseria ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : tutti gli stadi della Manifestazione. Dodici impianti in undici città : I prossimi Mondiali di Calcio si terranno in Russia dal 14 giugno al 15 luglio: saranno 12 gli stadi, ubicati in 11 diverse città, in cui andranno in scena le 64 sfide che porteranno una delle 32 finaliste alla conquista della Coppa del Mondo. La capitale, Mosca, infatti, ospiterà gare in due diversi stadi. Lo stadio più capiente è quello che ospiterà la finalissima del 15 luglio: si tratta dello stadio Lužniki di Mosca, che può ospitare 81000 ...

Conte rompe l'imbarazzante silenzio su Sacko : "Servono percorsi di legalità". Braccianti pronti a Manifestazione a Roma : L'unica standing ovation bipartisan del discorso programmativoco del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è arrivata quando il professore a capo del governo gialloverde ha chiesto un applauso ...

#iostoconMattarella. Domani ore 18 Manifestazione davanti alla Prefettura di Bergamo : Riceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Elena Carnevali. “Care e cari tutti, via la maschera ed ecco la verità: meglio

Francia : al via Manifestazione anti-Macron 'marea popolare' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Parigi - black bloc in piazza : scontri e fermi alla Manifestazione anti-Macron : Oggi diversi settori francesi, tra cui l'istruzione, i trasporti e l'energia, sono in sciopero per dire no alla politica di Macron.

Impianti di rifiuti in Val di Sangro - Manifestazione di protesta domani 19 maggio : Chieti - "Ognuno smaltisca i propri rifiuti a casa propria, la Val di Sangro non può diventare la valle dei rifiuti". E' quanto ha detto il sindaco di Atessa, Giulio Borrelli, nel presentare in Municipio la marcia di protesta contro l'insediamento di due Impianti specializzati nel trattamento rifiuti speciali. Il corteo si svolgerà sabato 19 maggio, alle ore 10, nell'area industriale di Saletti. Alla marcia ...