MAMMA LUCIA | STELLA DEL GARGANO | LA SEMINATRICE NEI CUORI DEGLI UOMINI

E’ morta Luciana Alpi - MAMMA della giornalista Tg3 uccisa 24 anni fa : E’ morta Luciana Alpi, mamma della giornalista Tg3 uccisa 24 anni fa Si è spenta a 85 anni. Non si è mai rassegnata alla morte della figlia. L’ultima volta in aula aveva detto: “Sono stanca di illudermi. Ma farò di tutto perché l’inchiesta non finisca in archivio” Continua a leggere L'articolo E’ morta Luciana Alpi, mamma della giornalista Tg3 uccisa 24 anni fa proviene da NewsGo.

Luciana Alpi è morta/ Scomparsa la MAMMA di Ilaria - giornalista uccisa in Somalia 24 anni fa : Luciana Alpi è morta: Scomparsa all'età di 85 anni la mamma di Ilaria Alpi, giornalista del Tg 3 uccisa nel 1984 in Somalia insieme al collega Miran Hrovatin(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 00:21:00 GMT)

E' morta Luciana Alpi - la MAMMA di Ilaria : 24 anni alla ricerca della verità sulla scomparsa della figlia giornalista : È morta a Roma Luciana Alpi, la mamma di Ilaria, la giornalista del Tg3 uccisa il 20 marzo del 1994 a MOgadiscio, in Somalia, insieme al collega Miran Hrovatin. Lo si apprende da fonti legali. Aveva ...

È morta Luciana Alpi - MAMMA della giornalista Rai uccisa a Mogadiscio : Luciana Alpi si è spenta nelle scorse ore all'età di 85 anni, non aveva mai smesso di lottare per la verità e la giustizia per la figlia Ilaria.Continua a leggere