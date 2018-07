Nuovo scontro con Malta. Salvini blocca un'altra nave con i migranti : In Italia Nuovo scontro tra Italia e Malta sul soccorso ai migranti. “Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano non può e non deve arrivare”, ha scritto sui social network Matteo Salvini, a proposito dell’imbarcazione con 45

Migranti - barcone a 20 miglia da Lampedusa. Salvini : porti chiusi. Scontro con Malta. Alla Guardia costiera l'ordine di non intervenire : «Un barcone con 450 Migranti a bordo si dirige verso l'Italia». Ad annunciarlo, in un post su Facebook, è Matteo Salvini che però chiude a qualunque ipotesi di approdo...

Malta : 'I migranti a bordo del barcone hanno scelto Lampedusa' : Sono stati i migranti a bordo del barcone a scegliere di dirigersi verso Lampedusa. A sostenerlo è stato il portavoce del governo maltese, Kurt Farrugia, in un tweet, ritwittato a sua volta dal ...

BARCONE CON 450 MIGRANTI VERSO LINOSA/ Ultime notizie - Salvini “porti chiusi” : nuovo scontro Italia-Malta : MIGRANTI, BARCONE con 450 clandestini VERSO l'Italia: Salvini, "porti chiusi ovunque". Il Ministro contro Malta: "era in acque loro, sappiano che noi abbiamo già dato e non accogliamo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 21:34:00 GMT)

Scontro Italia-Malta - barcone con 450 migranti verso Lampedusa/ Ultime notizie - Salvini “porti chiusi” : no Ong : migranti, barcone con 450 clandestini verso l'Italia: Salvini, "porti chiusi ovunque". Il Ministro contro Malta: "era in acque loro, sappiano che noi abbiamo già dato e non accogliamo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 20:08:00 GMT)

Italia - i 450 migranti sbarchino a Malta : ROMA, 13 LUG - L'Italia chiede a Malta di ottemperare con la massima urgenza alle proprie responsabilità sul caso dell'imbarcazione con 450 migranti a bordo, identificando il porto di sbarco sul ...

Migranti - barcone con 450 a bordo verso l'Italia. Salvini : porti chiusi. Toninelli : Malta faccia subito il suo dovere : «Una nave con 450 Migranti a bordo si dirige verso l'Italia». Ad annunciarlo, in un post su Facebook, è Matteo Salvini che però chiude a qualunque ipotesi di aprodo in...

Barcone con 450 migranti a bordo. Per la Farnesina 'il soccorso spetta a Malta' : La responsabilità del soccorso al Barcone con 450 migranti a bordo, individuato in acque Sar maltesi, spetta a Malta e lo sbarco dovrà avvenire in territorio maltese. È quanto sottolinea la Farnesina ...

BARCONE CON 450 MIGRANTI VERSO ITALIA : SALVINI - “QUI NON VIENE”/ Ultime notizie - “Malta faccia il suo dovere” : MIGRANTI, BARCONE con 450 clandestini VERSO l'ITALIA: SALVINI, "porti chiusi ovunque". Il Ministro contro Malta: "era in acque loro, sappiano che noi abbiamo già dato e non accogliamo"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:41:00 GMT)

Migranti - nave con 450 persone a largo Malta. Salvini : "Non in Italia" | : Il ministro dell'Interno, sui social, racconta di una barca di Migranti da ore "in acque di competenza di Malta, che si è fatta carico di intervenire". "A distanza di ore " scrive " nessuno si è mosso"...

Migranti - Salvini : nave con 450 clandestini verso l'Italia ma qui non approda. Toninelli : Malta faccia subito il suo dovere : «Una nave con 450 Migranti a bordo si dirige verso l'Italia». Ad annunciarlo, in un post su Facebook, è Matteo Salvini che però chiude a qualunque ipotesi di aprodo in...

Migranti - Salvini : nave con 450 clandestini verso l'Italia ma qui non approda. Toninelli : Malta faccia subito il suo dovere : Sappiano Malta, gli scafisti e i buonisti di tutta Italia e di tutto il mondo che questo barcone in un porto italiano NON PUÒ e NON DEVE arrivare. Abbiamo già dato, ci siamo capiti?'. Da alcune ore c'...

Nave con 450 migranti - Toninelli : 'Malta apra il suo porto' : Roma, 13 lug., askanews, - 'Da alcune ore c'è un'imbarcazione con 450 persone a bordo che naviga nel Sar maltese. Per la legge del mare è Malta che deve inviare proprie navi e aprire il porto. La ...

**Migranti : Toninelli - barcone con 450 a bordo? Malta faccia suo dovere** : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – “Da alcune ore c’è un’imbarcazione con 450 persone a bordo che naviga nel Sar maltese. Per la legge del mare è Malta che deve inviare proprie navi e aprire il porto. La nostra Guardia Costiera potrà agire, se serve, in supporto, ma Malta faccia subito il suo dovere”. Lo scrive in un tweet il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. L'articolo **Migranti: Toninelli, ...