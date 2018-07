Malato o ubriaco? Un video solleva dubbi su Juncker

Spopola il video con Juncker ubriaco : verità o bufala dovuta al Presidente Malato? : Si discute moltissimo in queste ore dell'ipotesi di uno Juncker ubriaco in occasione dell'ultimo vertice Nato che si è tenuto a Bruxelles. In pochi si sono chiesti se la notizia sia una bufala, evidentemente sopraffatti dalle sensazioni che si possono avere una volta consultato il video che troverete a fine articolo, ma a quanto pare la verità è un'altra. Il Presidente della Commissione Europea, infatti, avrebbe presieduto all'incontro in Belgio ...