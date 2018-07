Malato di cancro a 5 anni scrive le sue ultime volontà | «Ai miei funerali voglio

Sandro Veronesi : "Io Malato di cancro - ho pensato di essere troppo giovane per morire" : Ha avuto un tumore, due anni fa. E ha avuto paura di morire, troppo giovane e con dei figli troppo piccoli. Sandro Veronesi, scrittore di Caos Calmo e di Terre Rare, ha raccontato al Corriere della Sera la sua malattia, avuta - ironicamente - proprio mentre scriveva un romanzo il cui protagonista moriva di cancro. "Quando mi hanno comunicato la diagnosi, ho pensato di essere troppo giovane per morire. Che avevo i figli troppo piccoli per morire. ...

Joe Jackson sta per morire? Il padre di Michael Malato di cancro/ Il figlio Jermaine conferma ma poi… : Joe Jackson sta per morire?/ Il padre di Michael malato di cancro sarebbe in punto di morte: il figlio Jermaine confermal'indiscrezione ma poi accusa i media.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 18:04:00 GMT)

“Oggi…”. Figlio Malato Santarelli - l’annuncio che commuove. La foto dall’ospedale - dove Giacomo combatte contro il cancro - e il messaggio di Elena : Oramai da sei mesi Elena Santarelli e la sua famiglia stanno affrontando una battaglia piuttosto dura con un tumore che ha colpito il primogenito Giacomo. Una battaglia che ogni giorni li mette a dura prova. E proprio durante questo periodo così difficile, fra un ospedale e l’altro, Elena Santarelli e il marito Bernardo Corradi hanno avuto modo di conoscere mamme, famiglie e bimbi che lottano per vivere. Così ieri sera, la ...

JOHNNY DEPP Malato?/ Lotta al cancro solo per il cinema ma ci sono altre ipotesi : JOHNNY DEPP malato oppure pronto per il suo nuovo ruolo? Dimagrito, bianco in volto e malato, i fan lanciano l'allarme ma tutto potrebbe essere diverso da come appare(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 15:30:00 GMT)

Johnny Depp Malato?/ Lotta al cancro solo per il cinema o... : Johnny Depp malato oppure pronto per il suo nuovo ruolo? Dimagrito, bianco in volto e malato, i fan lanciano l'allarme ma tutto potrebbe essere diverso da come appare(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 10:11:00 GMT)

Johnny Depp magrissimo e irriconoscibile - la verità : non è Malato - interpreta un personaggio con il cancro : Johnny Depp magrissimo , le foto circolate in rete negli ultimi giorni hanno fatto preoccupare i fan, che avevano ipotizzato una malattia grave. Anche le ultime foto, che immortalano Johnny Depp in ...

CANCRO AI POLMONI E FUMO/ Video - confronto organo sano-Malato : i giudizi sul web : CANCRO ai POLMONI, Video: ecco la differenza tra un organo sano e uno malato. Un filmato apparso sulla rete diventa virale e sicuramente sensibilizza nella campagna contro il FUMO.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 11:06:00 GMT)