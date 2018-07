Malagò | “ricorso componenti Figc? Lavoro del Coni corretto”

calcioweb.eu

(Di venerdì 13 luglio 2018) “Siamo assolutamente convinti della qualita’, della serieta’ e della correttezza dei lavori fatti”. Lo ha dichiarato il presidente del, Giovanni Malago’, parlando della delibera con cui il Consiglio nazionale ha prorogato il commissariamento della Federcalcio, un provvedimento contro il quale quattrodella(Lega nazionale dilettanti, Lega Pro, Associazione italiana calciatori e Associazione italiana arbitri) hanno deciso di ricorrere. “Da parte mia non ci sara’ mai nulla per alimentare la polemica su questa storia. Se e’ possibile trovare un punto d’incontro? Nella vita ci deve sempre essere questa possibilita’”, ha aggiunto Malago’ a margine della festa organizzata allo stadio Olimpico di Roma dalla Federbasket per il trionfo mondiale delle azzurre del 3×3.L'articolo: ...