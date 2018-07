«Mai più italiani svenduti all' Europa»

IsMail : "l'indie? È più grande che Mai ed è anche morto" : Recentemente il cofondatore di Vlambeer, Rami Ismail, aveva parlato di indie sempre più uniformati e delle ragioni che stanno spingendo l'industria AAA a concentrarsi in particolare sui giochi come servizi. Oggi torniamo a concentrarci sulle dichiarazioni di questa apprezzatissima figura dell'industria in occasione di un keynote tenutosi a Develop: Brighton in compagnia di Mike Bithell, sviluppatore di Thomas Was Alone, Volume e il più recente ...

L'Avvenire contro Di Maio - più che pensare ai vitalizi all'Italia serve un forte impulso economico : Città del Vaticano - Il giorno che gli italiani aspettavano da 60 anni non è tanto quello della retroattività dei vitalizi, piuttosto quello di 'fare buon uso delle risorse pubbliche'. DalL'Avvenire ...

Di Maio sulla Diciotti : "Rispettiamo il presidente della Repubblica. Lavoreremo a procedure più veloci" : Anche Luigi Di Maio interviene sulla vicenda della nave Diciotti: "Se il presidente della Repubblica interviene bisogna rispettarlo e poi si deve lavorare su procedure più veloci". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio nel corso della trasmissione televisiva Agorà, su Rai 3. Dopo ore di stallo, ieri sera il presidente della Repubblica è intervenuto, con una telefonata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per ...

Vitalizi - Camera approva il taglio/ Fico : “Politica più vicina ai cittadini” - Di Maio : “60 anni di attesa" : Vitalizi, Camera approva il taglio. Il presidente della Camera, Roberto Fico: “Politica vicina ai cittadini”. Felice anche il leader stellato Di Maio: “60 anni di attesa"(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 08:36:00 GMT)

Emmy 2018 : The HandMaid's Tale e The Crown tra le serie con più nomination : La cerimonia di premiazione si svolgerà il 17 settembre, trasmessa dalla NBC , e la serata sembra destinata a essere orientata verso il mondo femminile, forse grazie al traino di movimenti come Time'...

Raggi : 'Affittopoli è finita : Mai più case a Fontana di Trevi a 210 euro al mese' : 'Mettiamo ordine nella gestione del patrimonio comunale, una fetta di quello disponibile che per anni il Comune ha affittato a 2 lire. Abbiamo trovato un appartamento davanti a Fontana di Trevi di 98 ...

Raggi : 'Affittopoli è finita : Mai più case a Fontana di Trevi a 210 euro al mese' : 'Mettiamo ordine nella gestione del patrimonio comunale, una fetta di quello disponibile che per anni il Comune ha affittato a 2 lire. Abbiamo trovato un appartamento davanti a Fontana di Trevi di 98 ...

Ora o Mai più il Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 Pro : striminzito il prezzo del 12 luglio : Stavate monitorando con attesa spasmodica le offerte relative a Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 Pro? Nonostante non manchino troppi giorni all'Amazon Prime Day 2018, in programma per il prossimo 16 luglio (cliccate qui per tutte le dritte utili a non lasciarsi sfuggire le proposte più croccanti, ed arrivarci quindi per primi), nuovi abbassamenti del prezzo medio arrivano dal fronte eBay, un altro versante commerciale che vi consigliamo di non ...

CAMORRA A MEDJUGORJIE/ Padre Luciano Ciciarelli - scomparso nella città mariana tre anni fa e Mai più ritrovato : Un sacerdote italiano, Padre Luciano Ciciarelli, giunto a Medjugorje per trattare l'acquisto di un terreno, è scomparso da tre anni e di lui non si sa più niente(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:48:00 GMT)

sraele - progetto da 95 milioni di dollari per inviare il primo veicolo spaziale privato sulla Luna - il più piccolo Mai atterrato sul satellite : Un’organizzazione israeliana ha dichiarato che spera di diventare il primo ente non governativo a far atterrare un veicolo sulla Luna. SpaceIL e Israel Aerospace Industries (IAI) pianificano di lanciare il veicolo senza equipaggio a dicembre. Se tutto andrà secondo i piani, Israele diventerebbe il quarto Paese a far atterrare un veicolo sulla Luna, dopo Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina. SpaceIL invierà il modulo, ancora senza un nome, a Cape ...

Ora Mai più Lisa racconta come sono guarita dal tumore : La cantante Lisa si è rimessa in gioco, incantando il pubblico con la sua voce meravigliosa e trionfando a Ora o Mai Più. Ma per Lisa la vera vittoria della sua vita è stata vincere contro il tumore al cervello. È un racconto carico di emozione, quello che la cantante affida alle pagine di Oggi: “Era il 2006. Svenivo, mi ero gonfiata come un pallone, non avevo più il ciclo. Eppure ho aspettato un anno prima di fare i controlli. sono stata ...

Elena Aubry - vernice gialla e fiori sulle buche : 'Mai più una tragedia simile' : Si sono riuniti e hanno cerchiato buche su buche, da via dei Romagnoli all'Ostiense, dove ha perso la vita Elena Aubry, la giovane morta in moto. In prima linea Graziella Viviano, mamma di Elena, che ...

Ilva - Di Maio : più garanzie da Arcelor : 18.14 Il piano occupazionale e quello ambientale per Ilva, presentato da Arcelor Mittal, "non è sufficente". Lo ha affermato Di Maio nell'incontro con le rappresentanze sindacali al Mise. "Aspettiamo nuove proposte-ha spiegatobisogna fare di più, servono garanzie certe per occupazione e per l'ambiente" "C'è un problema di tempi, è inutile iniziare una trattativa finché non è chiaro il perimetro in cui ci muoviamo" afferma Francesca Re David, ...

Quattro mesi dopo il 4 marzo il Pd è più spaccato che Mai. Le posizioni in campo : Chiusa l'assemblea dem è ancora scontro sulle parole di Renzi. Martina prende posizione, ritiene sbagliate le critiche a Gentiloni, sottolinea di voler lavorare per "un Pd diverso". L'ex premier replica che si tratta solo di "politica", nessun intento polemico, "sono pronto a confrontarmi con tutti, su tutto, dall'Europa e l'immigrazione fino ai vitalizi o ai voucher". Ed ...