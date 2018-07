Mafia | gestisce clan dai domiciliari | in carcere boss 81enne

sportfair

(Di venerdì 13 luglio 2018) Palermo, 13 lug. (AdnKronos) – Nonostante fosse aiaveva continuato a tenere le redini della famiglia mafiosa, impartendo ordini e contattando affiliati per gestire gli affari del. Così per Filippo Milone, 81 anni, capodella famiglia dei barcellonesi, si sono spalancate le porte del. I carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare inemessa dal gip di Messina, Monica Marino, su richiesta della locale Direzione distrettuale antie antiterrorismo. L’anzianoera aidallo scorso gennaio, quando fu arrestato nell’ambito dell’operazione anti‘Gotha 7’. Gli investigatori dell’Arma hanno documentato diversi e reiterati episodi in cui Milone ha violato le prescrizioni imposte uscendo da casa per ...