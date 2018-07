Madrid | muore a 30 anni dopo aver pulito la cucina intossicata dai prodotti per la casa

Blastingnews

(Di venerdì 13 luglio 2018) Patita per le pulizie domestiche, voleva igienizzare al massimo la suae farla brillare. E invece, ad appena 30, VIDEO una donna spagnola è morta probabilmente per effetto delle esalazioni deiper lacontenenti ammoniaca, forse mescolati alla candeggina. Lunedì pomeriggio,circa due ore di intense pulizie, la donna ha chiamato i soccorsi lamentando un malore, ma ogni tentativo di soccorrerla è stato inutile. Ha avuto un arresto cardiocircolatorio. Un caso raro, ma troppo spesso si sottovaluta o non si conosce la potenziale pericolosita' di detergenti e sgrassanti, specie se mischiati, utilizzati per le ordinarie pulizie delle nostre abitazioni. Morire di pulizie domestiche Tra i pericoli a cui è esposta unalinga ci sono quelli che vengono daiigienizzanti e disinfettanti per la. Pulire alla perfezione laè costato la ...