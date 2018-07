L' Ue ci chiede altri 10 miliardi Tria | No a manovra correttiva

L'Italia chiede altri sei mesi per le «Gacs» : Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Giovanni Tria in un'intervista a Bloomberg. «Abbiamo appena notificato alla Commissione Ue la richiesta di estendere di sei mesi il programma di garanzia ...

Lifeline - verrà accolto solo chi ha diritto a chiedere asilo. Gli altri saranno subito rispediti indietro. : Gli otto paesi europei che hanno accettato di accogliere i migranti a bordo della Lifeline, che conclude finalmente oggi la sua odissea a Malta, si spartiranno soltanto coloro ai quali, dopo un veloce ...

Konami potrebbe realizzare altri remaster se i giocatori lo chiederanno : Konami ha affermato di essere disposta a rimasterizzare altri giochi, nel caso in cui i fan lo richiederanno.Durante un'intervista con IGN all'E3 su Zone of the Enders: The 2nd Runner Mars, il brand manager di Konami, Benjamin Kinney, ha espresso la volontà dell'azienda di produrre altri remaster, nell'eventualità che le richieste dei giocatori si facciano sempre più forti.Zone of the Enders: The 2nd Runner Mars è una versione rimasterizzata del ...

Così Salvini e gli altri chiedevano i biglietti a Parnasi per l'ultima partita di Totti : Nelle intercettazioni la richiesta (respinta) di due ticket da parte del ministro dell'Interno. Lo stesso favore sollecitato anche da un deputato dem e da tre esponenti nazionali 5 Stelle

Governo - l'intesa slitta ancora : Di Maio chiede altri giorni di tempo : E' da vedere quale sarà la risposta di Mattarella che, ormai da oltre sessanta giorni, attende una soluzione della crisi politica e, la scorsa settimana, aveva già messo in campo il 'Governo neutrale ...

Mattarella chiede un governo neutrale - altrimenti voto subito : è caos Video : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sferza i partiti e chiede un governo neutrale che arrivi a dicembre e quindi conduca a nuove elezioni agli inizi del 2019. In alternativa resta il voto subito [Video]: a luglio o in autunno. È quanto riporta l'agenzia Ansa, registrando le parole del Capo dello Stato appena uscito dall'ultimo giro di consultazioni che ha certificato l'impossibilita' di maturare una coalizione di maggioranza in ...