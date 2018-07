Lontanissimo l’aggiornamento Samsung Galaxy S8 e S8 Plus di luglio? In USA problemi e

optimaitalia

(Di venerdì 13 luglio 2018) A che punto siamo con l'aggiornamentoS8 e S8di? Quando l'ex top di gamma potrà contare sulla patch di sicurezza del mese corrente? Le notizie in merito al prossimo passo da compiere sul device non sono affatto confortanti e per il modello distribuito in USA. In queste ore infatti si è assistito addirittura ad un ritiro del firmware per sopraggiunti. Cerchiamo di capire bene quali siano gli errori imputabili al pacchetto software.Intanto c'è da dire che in Italia l'aggiornamentoS8 e S8è fermo alla patch precedente, ossia a quella di giugno. Gli ultimi ad aver ricevuto il firmware sono stati i dispositivi brandizzati Tre ma dell'update del corrente mese nessuna traccia, neanche per l'esemplare no brand. La situazione è la stessa anche nel resto d'Europa mentre dobbiamo segnalare che in USA il rilascio del pacchetto era ...