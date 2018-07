Londra invasa da 100mila manifestanti per protestare contro Trump

huffingtonpost

(Di venerdì 13 luglio 2018) Un lungo, colorato, indignato ma pacifico fiume di- oltre, secondo gli organizzatori - ha invaso il centro diDonald, con bandiere, cartelli, fischietti e slogan. Rappresenta quella parte di Gran Bretagna che non ci sta, che questo presidente americano non riesce davvero a sopportarlo. Fino a sbeffeggiarlo nei panni di un maxi-pupazzo gonfiabile, librato in cielo nell'attenzione e nella curiosità generali, a sua immagine e somiglianza in versione neonato capriccioso.Un simbolo del clima di ostilità di molti verso, manifestato fin dal suo arrivo nel Regno Unito ieri sera, e andato oltre la dialettica politica, rivelando un'autentica insofferenza per l'uomo, i suoi modi e atteggiamenti. Accusato dai detrattori di misoginia, sessismo, razzismo, ma anche irriso per certi vezzi, il colore 'arancione' della pelle, il ciuffo ...