Londra in piazza contro Trump

Dopo Piazza San Marco - il blues di Zucchero all’Hyde Park di Londra per un evento internazionale : Zucchero all'Hyde Park di Londra replica il successo dei due live in Piazza San Marco con i quali è tornato in Italia Dopo alcuni eventi internazionali ai quali ha partecipato. Il bluesman di Reggio nell'Emilia ha quindi raggiunto l'Hyde Park per un evento molto speciale, in occasione del British Summer Time di Londra che ha raccolto sotto il palco oltre 65mila persone. Moltissimi i nomi di spicco che hanno preso parte alla ...

Gb : manifestazione sindacati - migliaia in piazza a Londra : migliaia di persone sono scese per le vie del centro di Londra sabato in una protesta organizzata dai sindacati per un aumento del salario minimo e un miglioramento delle condizioni di sicurezza dei ...

Gb : manifestazione sindacati - migliaia in piazza a Londra : Gb: manifestazione sindacati, migliaia in piazza a Londra Gb: manifestazione sindacati, migliaia in piazza a Londra Continua a leggere L'articolo Gb: manifestazione sindacati, migliaia in piazza a Londra proviene da NewsGo.