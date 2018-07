Little Nightmares | Complete Edition Switch - recensione

Little Nightmares Complete Edition per Nintendo Switch è finalmente disponibile in Italia : Little Nightmares Complete Edition è ora disponibile in formato fisico in Italia per Nintendo Switch. Little Nightmares Complete Edition è anche disponibile sia in versione digitale che pacchettizzata per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite STEAM.Le Fauci non smettono mai di reclamare le proprie vittime! Ora anche gli utenti di Nintendo Switch potranno conoscere la brama e gli orrori di questo luogo misterioso. Little Nightmares Complete ...