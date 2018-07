L' Italia dice no all' accordo di libero scambio tra Ue e Canada

Chiara - a Miss Italia con la protesi : «Fregatevene di quello che dice la gente» : Chiara Bondi ha (quasi) diciotto anni, un sorriso contagioso, una cascata di lunghissimi capelli scuri, misure da modella. E una protesi alla gamba sinistra. Cinque anni fa, quando di anni non ne aveva ancora nemmeno tredici, ha subito un’amputazione fino a sotto il ginocchio, conseguenza di un incidente stradale in motorino. Ma se, all’inizio, la sua condizione le sembrava insopportabile, oggi è uno dei suoi punti di forza. Coraggiosa e ...

Sulla parità l'indice delle aziende sanitarie in Italia - -0 - 11% - : Teleborsa, - Procede Sulla parità il comparto Sanitario Italiano, mentre l'EURO STOXX Health Care registra un moderato calo. Il FTSE Italia Health Care, che ha iniziato a scambiare a 158.636,09, ...

Seduta ingessata per l'indice del settore Costruzioni Italiano - -0 - 24% - - calo per Salini Impregilo - -1 - 40% - : Teleborsa, - Non si allontana dalla parità il settore Costruzioni a Milano mostrando un andamento meno forte di quello dell'EURO STOXX Construction & Materials che si ferma sui livelli della vigilia. ...

Corte Conti a tenaglia. Quella Italiana chiede taglio debito - quella europea dice "basta flessibilità all'Italia" : A stretto giro piombano sul tavolo del Governo un rapporto della Corte dei Conti italiana che raccomanda di accelerare il calo del debito pubblico e un rapporto della Corte dei Conti europea che si scaglia contro la concessione di nuova flessibilità all'Italia.Ridurre il debito, ora! Per la magistratura contabile italiana, "è necessario affrettarsi a ridurre e in prospettiva a rimuovere, l'inevitabile pressione che un elevato ...

Un giudice dice che la Spagna deve accogliere i rifugiati Italiani : Immigrazione, "Sueddeutsche Zeitung" punta l'indice contro il "silenzio" in Italia Berlino, 12 lug 08:31 - (Agenzia Nova) - L’Italia è "politicamente anestetizzata", sostiene la "Sueddeutsche Zeitung", secondo cui i populisti al governo hanno "scalfito la tradizione umanista del paese" in un clim

Con il bando di gara per il 5G l'Italia è all'inizio di una nuova era - dice Di Maio : 'Oggi , mercoledì 11 giugno, è stato approvato il bando di gara e il relativo disciplinare, i cui testi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale saranno disponibili sul sito Internet del ...

Ascoli Piceno è in quindicesima posizione per qualità della vita in Italia nella classifica de 'Il Sole24Ore' : ... ogni 100.000 abitanti, 37 8,1 456 Sale cinematografiche , Posti a sedere ogni 100.000 abitanti , 1 3.118,6 1.000 Ristoranti e bar , ogni 100.000 abitanti, 19 660,8 577 Numero di spettacoli , ogni ...

Di Maio dice che il governo non lavora per portare l'Italia fuori dall'euro : Roma, 11 lug., askanews, - Il governo non ha in programma alcun piano B per l'uscita dell'Italia dal sistema euro. Lo ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio intervenendo a Omnibus su La7. 'Noi - ...

Andamento piatto per l'indice delle aziende sanitarie in Italia - +0 - 09% - : Incolore il comparto Sanitario Italiano , a fronte di un ribasso dell' EURO STOXX Health Care . Il FTSE Italia Health Care ha iniziato gli scambi a quota 157.325,02, con una variazione di appena 146,...

Seduta moderatamente positiva per l'indice delle aziende sanitarie in Italia - +0 - 25% - - guizzo positivo per Recordati - +2 - 21% - : Teleborsa, - Senza slanci il comparto Sanitario Italiano che si porta poco sopra i livelli precedenti, evidenziando un andamento analogo all'EURO STOXX Health Care, che mostra un incremento modesto. ...

Un sondaggio dice che 74% degli Italiani non vuole uscire dall'Euro (anche tra leghisti e 5 Stelle) : Poco più di un terzo degli italiani vorrebbe un referendum sull'euro, e anche nel caso in cui si andasse al voto, solo il 22,5% sarebbe favorevole ad abbandonare la moneta unica. Questi i risultati principali del sondaggio sul rapporto tra italiani e euro realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, diffuso dalla testata all'interno dello speciale "Euro sì, euro no. La parola agli italiani".Il popolo pro-euro ...