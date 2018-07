: #Listeria, tolto lotto prosciutto cotto - CyberNewsH24 : #Listeria, tolto lotto prosciutto cotto - TelevideoRai101 : Listeria, tolto lotto prosciutto cotto -

Richiamato dal commercio undel"Cesare Fiorucci". Si tratta di un richiamo "cautelativo per possibile presenza di", da parte del ministero della Salute. Si tratta del prodotto 'Quanto basta per due persone 90 g",8278001840 con scadenza il 5 agosto. Il ministero invita i consumatori che lo avessero acquistato a non consumarlo e a riportarlo al punto di vendita.(Di venerdì 13 luglio 2018)