: Rischio Listeria, la Coop ritira un lotto di prosciutto cotto Fiorucci - Corriere : Rischio Listeria, la Coop ritira un lotto di prosciutto cotto Fiorucci - fattoquotidiano : Listeria, la Coop ritira alcuni lotti di prosciutto cotto di Fiorucci. Coldiretti: “Togliere il segreto sui flussi… - fausto_cag : RT @fattoquotidiano: Listeria, la Coop ritira alcuni lotti di prosciutto cotto di Fiorucci. Coldiretti: “Togliere il segreto sui flussi com… -

(Di venerdì 13 luglio 2018) Non si ferma l’allarmeche da giorni riguarda l’Italia e l’Europa. La, con una nota sul sito ufficiale, comunica ai consumatori il ritiro di un altro lotto a rischio, ma stavolta si tratta deldel marchio italiano. L’avviso riguarda esclusivamente i seguenti punti vendita Alleanza 3.0: IperAbruzzo di Chieti, IperLe Zagare e Le Ginestre di Catania. È di qualche giorno fa, invece, il ritiro immediato disposto dal Ministero della Salute di mix di verdure surgelate a marchio Pinguin. Le confezioni – numero di lotto W171583 8G e scadenza 06/07/2019 – erano prodotte da Greenyard Frozen Belgium, in uno stabilimento in Ungheria. Stesso fornitore delle partite deidi minestrone surgelato Findus e verdure Freshonati in via precauzionale la scorsa settimana per la possibile presenza del ...