Listeria | gli alimenti più a rischio e le buone prassi igieniche

Listeria - dalla cottura alla pulizia : 10 consigli per evitare il contagio : Adottare buone prassi igieniche aiuta a non contrarre la malattia. Ecco quali sono Listeria, richiamato lotto di prosciutto cotto Fiorucci Listeria monocytogenes, cos'è e come proteggersi

Listeria - la Coop ritira alcuni lotti di prosciutto cotto di Fiorucci. Coldiretti : “Togliere il segreto sui flussi commerciali” : Non si ferma l’allarme Listeria che da giorni riguarda l’Italia e l’Europa. La Coop, con una nota sul sito ufficiale, comunica ai consumatori il ritiro di un altro lotto a rischio, ma stavolta si tratta del prosciutto cotto del marchio italiano Fiorucci. L’avviso riguarda esclusivamente i seguenti punti vendita Alleanza 3.0: IperCoop Abruzzo di Chieti, IperCoop Le Zagare e Le Ginestre di Catania. È di qualche giorno fa, ...

Listeria da surgelati - richiamati anche gli spinaci Ungheria. RASFF lancia allerta alimentare rischio grave : Si allargano i ritiri di prodotti surgelati per il rischio di contaminazione da Listeria. A lanciare l'allerta alimentare oggi il RASFF. Il Sistema rapido di allerta europeo per alimenti e mangimi , ...

Listeria : gli italiani hanno consumato 402 - 5 milioni di kg di vegetali surgelati nel 2017 : Occorre evitare pericolosi allarmismi in un situazione in cui gli italiani hanno consumato 402,5 milioni di chili di vegetali surgelati nel 2017 con un aumento dell’1,8% rispetto all’anno precedente, dovuto proprio alla crescita a tavola dei vegetali naturali e in particolare delle zuppe, dei passati e dei minestroni. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare l’importanza delle misure precauzionali adottate con il ritiro in Italia ed in ...

Findus : rischio Listeria - via dagli scaffali alcune partite di minestrone surgelato : Findus, marchio leader del mercato dei surgelati, nei giorni scorsi ha avviato, in tutta Italia, una campagna di richiamo. L'azienda sta ritirando dagli scaffali di negozi e supermercati 4 tipologie del suo minestrone surgelato. Il sospetto è che alcuni lotti possano contenere verdure contaminate dal pericoloso batterio [VIDEO] listeria monocytogenes. Secondo quanto comunicato in una nota, saranno ritirati 8 lotti di minestrone Tradizione ...

Allarme Listeria : Lidl ritira diversi prodotti [DETTAGLI] : Due prodotti surgelati a marchio Freshona nei punti vendita Lidl della sola Sicilia sono stati ritirati – così come ha fatto Findus per 14 lotti di minestroni surgelati – a scopo precauzionale per rischio di contaminazione da Listeria monocytogenes. L’annuncio da parte della GREENYARD N.V., è sul sito della Lidl. Questi i lotti: Art. 79520 “Freshona” Mais surgelato, 450g Codice a barre 20417963; Art. 12105 ...

Rischio Listeria : Findus ritira il minestrone - ecco i lotti interessati [DETTAGLI] : Quattordici lotti di minestrone Findus sono stati ritirati dall’azienda per il Rischio di contaminazione da Listeria. Lo rende noto l’azienda in un avviso pubblicato sul proprio sito web. “La decisione, volontaria e in via del tutto precauzionale, di richiamare questi prodotti – si legge – è stata presa a seguito della segnalazione della potenziale contaminazione da Listeria di una partita di fagiolini, utilizzati ...