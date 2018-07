Listeria | Coop ritira prosciutto cotto Fiorucci Quanto basta

dilei

(Di venerdì 13 luglio 2018) Laha deciso dire dalla vendita, a scopo precauzionale, un lotto diche potrebbe essere contaminato dalla. Il batterio killer continua a preoccupare l’Italia e, dopo il ritiro dal mercato del minestrone surgelato Findus, è la volta del. Il richiamo del prodotto è stato annunciato anche sul sito ufficiale del Ministero della Salute con le indicazioni utili per i consumatori. Nel dettaglio si tratta di alcune vaschette da 90 grammi, marchiate con il numero 8278001840 e scadenza 05/08/2018. Il ritiro è stato disposto dalle catene di supermercati UniTirreno – nei punti vendita del Lazio e della Toscana – eAlleanza 3.0 – in Abruzzo e Sicilia. Come indicato dagli esperti il prodotto non va consumato, ma può essere distrutto o riportato al supermercato, per richiedere il rimborso o ...