Lino Banfi racconta della malattia della moglie Lucia | ' Non può camminare'

Lino Banfi e la malattia della moglie Lucia/ "Avremmo dovuto goderci la vecchiaia insieme...” : Lino Banfi parla della malattia della moglie Lucia e confessa tutta la sua sofferenza nel vederla: "Proprio ora che volevo godermi la vita con lei", dice l'attore.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 21:12:00 GMT)

Lino Banfi e la malattia della moglie Lucia Zagaria : ‘Non la accetto’ : A un anno di distanza da quando ne parò la prima volta, Lino Banfi torna a menzionare la malattia della moglie Lucia Zagaria, e lo fa in un‘intervista concessa a Il Messaggero: “Mia moglie, a volte, mi chiede come farò quando lei non sarà più in grado di riconoscermi. E io, per tranquillizzarla, le rispondo che ci ripresenteremo un’altra volta” spiega l’attore in occasione del suo compleanno festeggiato nel ...

Lino Banfi confessa soffro per la malattia di mia moglie : Lino Banfi qualche giorno fa ha festeggiato il suo compleanno al ristorante di famiglia e racconta:«Mia moglie, a volte, mi chiede come farò quando lei non sarà più in grado di riconoscermi. E io, per tranquillizzarla, le rispondo che ci ripresenteremo un’altra volta». Accanto a lui è seduta la donna più importante della sua vita Lucia Zagaria che ha sposato nel 1962, dopo dieci anni di fidanzamento, con un matrimonio osteggiato dalla famiglia ...

Lino Banfi : "Non mi rassegno alla malattia di mia moglie. Era il momento di godersi la vecchiaia insieme" : "Non riesco a rassegnarmi, proprio ora che ci dovevamo godere insieme la vecchiaia". In un'intervista rilasciata al Messaggero, Lino Banfi condivide il dolore per la malattia della moglie, Lucia Zagaria, sposata nel 1962. Non accetto che mia moglie non stia bene, in un momento in cui mi sarei voluto godere la mia vita accanto a lei. Non riesco a a rassegnarmi, ora che ci dovevamo godere insieme a vecchiaia. Lucia mi chiede come farò ...

