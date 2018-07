Link non consentito Instagram | le soluzioni

Juventus - non è finita : assalto ad uno tra Pogba e MiLinkovic-Savic : Pogba E Milinkovic-Savic- La Juventus non si ferma. Dopo l’affare Cristiano Ronaldo, i bianconeri sarebbero pronti a mettere a segno anche un colpo a metà campo. Nelle ultime ore starebbe avanzando con forte decisione l’idea del clamoroso ritorno alla Juventus di Paul Pogba. Il centrocampista francese non sarebbe entusiasta del Manchester United, specie per via […] L'articolo Juventus, non è finita: assalto ad uno tra Pogba e ...

MiLinkovic-Savic - la Juve si sfila : Agnelli non vuol fare aste : Secondo il Corriere dello Sport, i bianconeri avrebbero comunicato ufficialmente che a 150 mln il giocatore non interessa più

MiLinkovic-Savic alla Juventus?/ Calciomercato - il serbo ha scelto i bianconeri ma Lotito non molla : Sergej Milinkovic-Savic resta il grande obiettivo di Calciomercato della Juventus: il calciatore serbo avrebbe già scelto i bianconeri ma per Beppe Marotta non sarà facile trattare(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 11:45:00 GMT)

MiLinkovic-Savic Juventus - il serbo ammicca ai bianconeri : Lotito non è più un problema : Ora viene il bello: la Serbia è stata forse immeritatamente eliminata dal Mondiale di Russia 2018 e Sergej Milinkovic-Savic e compagni sono dunque tornati dall’esperienza internazionale con qualche elemento di forza in più, pronti a riprovarci alla prossima occasione.--La Juventus ha atteso probabilmente questo momento con trepidazione, ora che la Nazionale balcanica è fuori dalla manifestazione potrà dunque avviare tutti i contatti di questo ...

Lazio - MiLinkovic : "Sto bene a Roma - non penso al mercato" : Il centrocampista biancoceleste allontana le voci relative a una sua imminente cessione: "Mi riposerò un po', poi tornerò a Roma. Sto lì con la Lazio, ho un contratto e sono felice così"

Lazio - Immobile : 'Non vedo l'ora di ricominciare. Spero di rivedere MiLinkovic in ritiro' : ... 'Sono orgoglioso di quanto fatto quest'anno e ricevere riconoscimenti fa sempre piacere, soprattutto nella mia città - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Ringrazio il sindaco e tutti gli ...

Juventus - MiLinkovic-Savic non smentisce : “Futuro? Ora penso a riposarmi - ma…” : Juventus, Milinkovic-Savic- Intervistato ai microfoni di “SportMediaset“, Milinkovic-Savic ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo prossimo futuro. Il centrocampista serbo ha sottolineato la sua felicità in caso di conferma alla Lazio, ma non ha escluso la possibilità di un futuro lontano da Roma. “ORA penso SOLO A riposarmi” Il centrocampista ha così dichiarato: “Ogni giorno leggo […] L'articolo Juventus, ...

Juventus - l'ex Cabrini : 'MiLinkovic-Savic non è un trascinatore. Su Cancelo...' - : Soltanto due-tre giocatori al mondo risolvono le partite da soli. Lotito è un osso duro, per prenderlo non si può parlare di una cifra irrisoria: non credo basteranno 80-90 milioni. CANCELO - 'È un ...

Sarri fa la corte a Rugani e Higuain. La Juve non dice no - serve far cassa per MiLinkovic : TORINO - Se non puoi batterli, prova a portarli via con te. L'imminente approdo di Maurizio Sarri al Chelsea rischia di avere risvolti di mercato che coinvolgono la Juventus: dopo aver lottato negli ...

Juventus - via Pjanic - dentro MiLinkovic-Savic? Un avvicendamento che 'non s'ha da fare'... : Milinkovic-Savic e Pjanic al centro di un intreccio di mercato che potrebbe andare a modificare l'assetto del centrocampo della Juventus Il centrocampo della Juventus è in continuo cambiamento. Sembra ...

Juventus - via Pjanic - dentro MiLinkovic-Savic? Un avvicendamento che “non s’ha da fare”… : Milinkovic-Savic e Pjanic al centro di un intreccio di mercato che potrebbe andare a modificare l’assetto del centrocampo della Juventus Il centrocampo della Juventus è in continuo cambiamento. Sembra essere il reparto al quale Allegri vuol fare i maggiori ‘ritocchini’ dopo la scorsa annata, aggiustamenti iniziati con l’arrivo di Emre Can. Un calciatore muscolare, dinamico, un ottimo acquisto a parametro zero da parte di ...

Lazio - MiLinkovic : 'Non penso al futuro. L'interesse della Juve? Mi fa sorridere' : Sorride sotto i baffi, Sergej Milinkovic. La sconfitta per 2-1 con la Svizzera nella seconda giornata dei Mondiali del Gruppo E non gli ha levato il buonumore. L'oggetto del desiderio di molti top ...

Un Link chiamato Bannon. Ecco chi unisce Trump alle destre europee : Chissà che il demolitore Bannon non riesca a tornare, con il suo nuovo esercito europeo nel cuore, dentro alla più grande stanza dei bottoni al mondo.

Calciomercato - Juve con gli occhi sui Mondiali. MiLinkovic-Savic - e non solo - : I bianconeri devono fare i conti con la rassegna iridata: il prezzo del laziale, così come quello di Golovin, rischia di crescere