L'Indice del settore telecomunicazioni continua sulla scia ribassista rappresentata da cinque cali consecutivi - -1 - 37% - : Scambi negativi per il comparto telecomunicazioni in Italia , in sintonia con la debolezza evidenziata dall' EURO STOXX Telecommunications . L' indice del settore telecomunicazioni ha chiuso a 12.387,...

Analisi Tecnica : Indice DAX-30 del 13/07/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Discreta la performance del principale indice di Francoforte , che si attesta a 12.521, in lieve aumento dello 0,22%. A livello operativo si prevede un proseguimento della ...

Analisi Tecnica : Indice FTSE MIB del 13/07/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Migliora l'andamento del principale indice della Borsa di Milano , che si attesta a 21.907, con un aumento dello 0,54%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della ...

Analisi Tecnica : Indice Micex del 13/07/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Amplia il margine di guadagno il principale indice di Mosca , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 2.330,97. Operativamente le attese propendono per la ...

Analisi Tecnica : Indice Athex Composite del 13/07/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Si muove al rialzo il principale indice di Atene , che si attesta a 760,5, con un aumento dell'1,08%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso ...

Sulla parità l'Indice delle aziende sanitarie in Italia - -0 - 11% - : Teleborsa, - Procede Sulla parità il comparto Sanitario Italiano, mentre l'EURO STOXX Health Care registra un moderato calo. Il FTSE Italia Health Care, che ha iniziato a scambiare a 158.636,09, ...

Seduta ingessata per l'Indice del settore Costruzioni italiano - -0 - 24% - - calo per Salini Impregilo - -1 - 40% - : Teleborsa, - Non si allontana dalla parità il settore Costruzioni a Milano mostrando un andamento meno forte di quello dell'EURO STOXX Construction & Materials che si ferma sui livelli della vigilia. ...

Analisi Tecnica : Indice Nikkei 225 del 13/07/2018 : Chiusura del 13 luglio Protagonista l' indice nipponico , che ha chiuso la seduta con un rialzo dell'1,85%. Tecnicamente, il Nikkei 225 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 22.

Analisi Tecnica : Indice FTSE Mid Cap del 12/07/2018 : Chiusura del 12 luglio Apprezzabile rialzo per il FTSE Mid Cap , in guadagno dello 0,79% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico del FTSE Mid Cap mostra un ampliamento della trendline discendente ...

Analisi Tecnica : Indice Eurostoxx 50 del 12/07/2018 : Chiusura del 12 luglio Piccolo spunto rialzista per l' Eurostoxx 50 , che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,68%. Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave ...

Analisi Tecnica : Indice FTSE MIB del 12/07/2018 : Chiusura del 12 luglio Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano , che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,38%. Il quadro tecnico del FTSE MIB segnala un ...

Analisi Tecnica : Indice Athex Composite del 12/07/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Buona la performance del principale indice di Atene , che si attesta a 754,9 con un aumento dell'1,10%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna ...