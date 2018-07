L’incompatibilità dei dazi in un mondo sempre più globalizzato

huffingtonpost

(Di venerdì 13 luglio 2018) Le argomentazioni a favore del libero scambio si basano sulla teoria classica del commercio internazionale, secondo la quale, in assenza di ostacoli agli scambi e di distorsioni interne nei prezzi dei beni e dei fattori, ogni paese si specializza nelle produzioni più efficienti.Quindi si avrà in tutti i paesi scambisti uno spostamento delle risorse verso gli impieghi più efficienti e, a parità di risorse utilizzate, una maggiore disponibilità di beni. Gli ostacoli agli scambi costituiscono, dunque, un qualcosa che distorce, che allontana dalla situazione teorica ottimale del libero scambio.Il protezionismo consiste in un insieme di misure con le quali si tenta di proteggere la produzione interna, scoraggiando le importazioni e favorendo le esportazioni, attraverso misure tariffarie e non tariffarie.Oggi stiamo assistendo a un incremento di restrizioni ...