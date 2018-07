ilfoglio

(Di venerdì 13 luglio 2018) Contro la posizione liberoscambista del governo sovranista, protezionista e no global si è schierato anche l’“Intergruppo parlamentare No Ceta”. Il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha dichiarato che il governo italiano ha dato il via libera al Jefta, l’accordo commerciale tra Unione