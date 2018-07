“L’ha rifatto!” Ilary Blasi | non ce n’è per nessuna | sale sul palco e lo notano tutti

caffeinamagazine

(Di venerdì 13 luglio 2018) A Balalaika sono fioccate critiche, anche per il look, e anche al Wind Summer Festival i commenti sui suoi outfit piovono a ogni puntata. Stiamo parlando di, ovviamente. La regina di questa estate 2018 in tv. Nello show di Canale 5 dedicato ai Mondiali di Russia che conduce insieme a Nicola Savino, la signora Totti ha fatto discutere anche nell’ultimo appuntamento andato in onda, quello di mercoledì scorso, dopo il partitone Croazia-Inghilterra. In quell’occasionesi è presentata con una tuta nera con maniche a pipistrello e una profonda scollatura sulla schiena. Tanti, sui social, l’hanno criticata. Qualcuno ha persino fatto notare: “Nessuno le dice che è vestita in modo osceno?”. La scelta del look, insomma, non è piaciuta a. Come sempre, ultimamente. Al Wind Summer Festival, invece, a quanto pare sono trasparenze e nude look i punti fermi ...