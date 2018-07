LG potrebbe presto lanciare due smartwatch Wear OS

Presto dai call center potrebbe risponderci una macchina : Il momento in cui chiameremo un'azienda, alzerà la cornetta un call center e risponderà un software è molto più vicino di quanto pensassimo. O almeno è questo l'indizio che arriva da un rivelazione di The Information. “Alcune grandi società” stanno testando Duplex, la tecnologia di Google che permette a una macchina di conversare con gli umani, dando ...

Matteo Renzi potrebbe sbarcare presto in tv con un programma tutto suo : Secondo una serie di retroscena pubblicati da Corriere della Sera, Fatto Quotidiano, Libero e La Verità, l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi sarebbe in trattativa con il manager Lucio Presta e potrebbe sbarcare a breve su Netflix con un programma di taglio culturale sulle bellezze dell'Italia.Continua a leggere

WhatsApp : presto potrebbe arrivare il 'bollino' contro fake news e spam : WhatsApp è la piattaforma di messaggistica più utilizzata in Italia e non solo. Sono diverse le funzionalita' che l'applicazione offre ai propri utenti e tutto ciò la rende molto 'affascinante' e piacevole nell'uso quotidiano. I vertici dell'azienda effettuano, con frequenza, molteplici aggiornamenti con l'obiettivo di migliorare la qualita' dell'app. Recentemente sul web, sta circolando la notizia dell'arrivo di un nuovo update progettato ...

Messaggi Android potrebbe presto essere integrata in Chrome OS : Messaggi Android, l'app di default per la gestione e l'invio degli SMS sui dispositivi Android, potrebbe presto essere integrata all'interno di Chrome OS, ma non abbiamo dettagli su come questo avverrà esattamente. L'articolo Messaggi Android potrebbe presto essere integrata in Chrome OS proviene da TuttoAndroid.